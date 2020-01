Le Rouge et Noir pourrait bien avoir trouvé son nouveau quart-arrière en Nick Arbuckle

La chaise musicale des quarts-arrières pourrait bien être chose du passé pour le Rouge et Noir. L'équipe ottavienne a troqué son choix de troisième ronde au repêchage 2020 de la Ligue canadienne de football (LCF) pour faire l'acquisition des droits du quart Nick Arbuckle des Stampeders de Calgary, vendredi.

Les Stampeders mettront également la main sur un choix supplémentaire si Arbuckle s'entend avec le Rouge et Noir. Sa valeur marchande a grimpé en flèche, l'été dernier, lorsqu'il a enchaîné d’impressionnantes performances en l'absence du quart étoile Bo Levi Mitchell, alors sur la liste des blessés.

À sa deuxième saison dans la LCFLigue canadienne de football , le joueur de 26 ans a complété 174 passes en 238 tentatives, récoltant au passage 2103 verges et 11 touchés. Le produit de l'État de Géorgie a également inscrit quatre touchés par la course en 2019.

La saison dernière, à Ottawa, les quarts Dominique Davis et Jonathon Jennings s'étaient échangé le rôle de partant sans qu'un des deux n'arrive à réellement s'imposer.

Le résultat a été catastrophique : le Rouge et Noir a terminé la saison avec une fiche de 3 victoires et 15 défaites et l'entraîneur-chef Rick Campbell a quitté le navire. En décembre, Paul LaPolice a été présenté comme nouvel entraîneur de l'équipe.