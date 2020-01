Une station de ski dénonce « un vol assez particulier »

Selon la station de ski située à Saint-Jacques, près d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, un individu aurait subtilisé l’instrument qui se trouvait dans un cabinet à l'entrée de la cafétéria dans la soirée du 28 décembre

Des câbles de haut-parleurs auraient aussi été volés au bar, selon les responsables de la station de ski.

C'est un défibrillateur comme celui-ci qui a été volé, selon le Centre plein air Mont Farlagne. Photo : Getty Images / hohl

Nous sommes attristés de voir qu'un tel vol [ait] pu survenir. Cet instrument sauve des vies , a écrit vendredi le Centre plein air Mont Farlagne dans une publication Facebook.

On y mentionne que le défibrillateur était un don de la Fondation des maladies du cœur et que l’achat d’un appareil de remplacement pourrait coûter plus de 1500 dollars.

La disparition de ces biens a été rapportée à la Force policière d'Edmundston. Une enquête est en cours.