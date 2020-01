De plus en plus d'adolescents concilient travail et études

S'il s'agit d'une situation préoccupante pour certains, d'autres affirment qu'il est plus facile de combiner les études et emploi à partir des études collégiales.

Concilier études et travail est plus facile pour certains étudiants que pour d'autres. Photo : iStock

En Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue se classe au sixième rang au Québec pour le pourcentage d'élèves du secondaire qui occupent un emploi. Un peu moins de 70 % d'entre eux ont un travail.

Comparativement à il y a 6 ans, 10 % plus d'adolescents qui fréquentent une école secondaire qui ont un emploi.

Bien que les taux de diplomation soit à la hausse, la coordonnatrice de l'organisme Action Réussite, Annie Boivin s'inquiète.

On exprime une certaine inquiétude de voir des élèves entrer en emploi en aussi grande proportion. Il ne faudrait pas qu'en situation de plein emploi, que la priorité de nos jeunes devienne le travail et qu'ils soient tentés de délaisser l'école pour occuper un emploi à temps plein , souligne-t-elle, bien consciente que la pénurie de main-d'oeuvre peut parfois forcer la main des employeurs.

Il faut être solidaire du bien commun et ne pas oublier que l'important est que nos élèves atteignent leur plus grand potentiel, car nous manquons aussi de main-d'oeuvre qualifiée. Annie Boivin, coordonnatrice de l'organisme Action Réussite

La coordonnatrice de l'organisme Action Réussite rappelle que les jeunes doivent absolument travailler moins de 20 heures afin de bien performer sur les bancs d'école. À partir 15, 18 ou peut-être 20 heures, ça devient nuisible , rappelle-t-elle.

Plus facile au Cégep

Sarah-Jeanne Labrie travaille au Tim Hortons au centre-ville de Rouyn-Noranda depuis cinq mois. Il s'agit de son premier emploi. La conciliation travail-école s'est faite sans heurt chez cette étudiante de deuxième année au Cégep. Selon elle, il était nécessaire, rendue à 19 ans, d'occuper un emploi.

Je suis une personne gênée, donc d'avoir un emploi au public m'aide à m'enlever ma gêne, développer ma confiance en soi et parler à davantage de gens , explique Sarah-Jeanne.

Elle estime qu'elle a bien réussi à intégrer ses heures au travail dans sa routine quotidien, malgré un stress lors des premières semaines.

Il faut s'adapter , admet-elle.

Pour l'instant, elle travaille entre 15 et 18 heures par semaine et elle croit que ce nombre lui permet d'obtenir de bons résultats à l'école. Elle ne voudrait être au café plus souvent, cela dit.

Respecter la capacité des étudiants

Aline Robin, gérante adjointe au Tim Hortons et patronne de Sarah-Jeanne, compte plusieurs adolescents dans son équipe. Certains sont au secondaire, d'autres, au Cégep. Elle est d'avis que les jeunes doivent prioriser les études.

Si on les fait travailler trop d'heures, c'est sûr qu'ils échouent quelque part dans leurs études ou même parfois au travail, on peut le voir de temps en temps. Pour cette raison, ce sont eux qui choisissent s'ils veulent 10 ou 15 heures par semaine , dit-elle.

Aline Robin, assistante-gérante du Tim Hortons au centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Nous avons toujours eu des jeunes dans nos équipes et il faut avoir de la souplesse, ils ne peuvent pas travailler cinq jours par semaine , rappelle Mme Robin.

Aline Robin soutient qu'elle a déjà eu à en demander un peu plus à un étudiant, mais ce n'est pas de cette façon que l'entreprise veut gérer ses jeunes employés.