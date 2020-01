L'intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent sème encore la confusion

L'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Donald, à Ottawa, continue de semer la confusion. En ce début d'hiver, bon nombre d'automobilistes empruntent encore la voie cyclable pour faire un virage à droite, empiétant du même coup sur un passage piéton.

Dans le cadre de travaux visant à améliorer la sécurité des usagers de la route, la Ville d'Ottawa a notamment remplacé par des voies cyclables protégées les bretelles qui permettaient autrefois aux véhicules de tourner à droite de la rue Donald vers le boulevard Saint-Laurent et vice-versa.

Or, Radio-Canada a constaté l'été dernier que de nombreux conducteurs empruntaient par erreur ces nouvelles voies cyclables. Cette situation semblait principalement se produire au coin sud-ouest de l'intersection, où les véhicules font un virage de la rue Donald vers le boulevard Saint-Laurent en direction sud.

L'été dernier, des bollards flexibles ont été installés à l’intersection pour protéger la piste cyclable (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

La problématique semblait avoir été réglée pendant quelques mois après l'installation de bollards flexibles qui délimitaient la piste cyclable. Mais ces derniers ont été retirés pour l'hiver. Il suffit de passer quelques minutes à l'intersection pour apercevoir un véhicule s'engager dans une voie qui lui est interdite.

Je suis un cycliste et un automobiliste et je trouve ça très mélangeant. L'intersection ne fait pas vraiment de sens, d'autant plus qu'elle n'est pas identique aux quatre coins. Je ne sais pas quelle est la solution, mais quelque chose doit être fait , a lancé Jason Komendat, le propriétaire de la boutique de bicyclettes Retro-Rides, alors qu'il passait par là.

On ne peut pas faire d'entretien hivernal avec des bollards au sol , a expliqué le conseiller municipal du quartier Rideau-Rockliffe, Rawlson King. Interrogé quant aux solutions potentielles, il a dit être d'avis qu'il faudra du temps pour éduquer les citoyens afin qu'ils comprennent la nouvelle configuration de l'intersection.

Des pistes de solution

Selon M. King, les résidents du quartier avaient l'habitude de pouvoir utiliser cette voie d'une certaine façon. Il faut maintenant corriger ces gestes instinctifs avec des campagnes d'informations.

Ce n'est pas suffisant. Il faudrait des contrôles policiers et il faudrait améliorer la signalisation , a toutefois estimé Florence Lehmann, une membre du conseil d'administration de l'organisme Bike Ottawa.

Il faudrait peut-être une lumière ou une affiche, quelque chose de plus gros pour montrer aux voitures que c'est pour les vélos , a suggéré Isabelle Komendat, une cycliste qui abonde dans le même sens que Mme Lehmann.

Une auto emprunte la piste cyclable protégée pendant que le conseiller du quartier Rideau-Rockliffe, Rawlson King, accorde une entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

L'intersection est sécuritaire lorsqu'elle est bien utilisée, croit le conseiller King, qui confirme que les policiers auront les automobilistes à l’œil au cours des prochaines semaines.

Le Service de police d'Ottawa va prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les intersections protégées. Des contraventions seront données aux conducteurs qui les empruntent , a-t-il dit.

Avec les informations de Jean-François Poudrier