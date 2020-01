L’autopartage, pourrait bientôt être de retour à Calgary

Plusieurs entreprises souhaitent offrir un service d’autopartage à Calgary et ont entamé des discussions avec la mairie. Parmi elles, Communauto, déjà bien implantée au Québec et en Ontario.

Depuis le 31 octobre 2019, Calgary n’a plus de service d’autopartage, puisque Car2go a plié bagage. Cette annonce inattendue a laissé 140 000 utilisateurs sans solution de remplacement.

Toutefois, 2020 pourrait bien être l’année du retour des voitures en libre-service. Dès octobre 2019, l’entreprise Communauto a entamé des discussions avec la Ville pour y installer un parc automobile, selon Marco Viviani , son vice-président du développement stratégique.

Déjà présente à Edmonton sous la bannière Pogo, Communauto souhaiterait élargir son champ d’action en Alberta. Se présentant comme le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord, l’entreprise possède plus de 2000 véhicules, répartis majoritairement en Ontario et au Québec.

Le marché calgarien est intéressant, mais la question du stationnement doit être revue, souligne Marco Viviani. Contrairement à Car2go qui avait mentionné les coûts élevés de stationnement comme l’une des raisons de son départ, Communauto pense davantage au temps. Cela n'est pas nécessairement une question de coût, mais de règlement, par exemple, le fait que, dans les zones résidentielles autour du centre-ville, plusieurs secteurs sont limités entre trois et sept heures maximum , explique Marco Viviani.

Il estime que ces limites de temps sont un important frein à l’implantation d’un service d’autopartage dans la ville. Il se dit même prêt à payer davantage le stationnement si cela permet d’adapter les règles.

Si on veut réduire le nombre de voitures en circulation et stationner grâce aux systèmes comme l’autopartage, il faut que les règles s’adaptent aux besoins opérationnels. Marco Viviani , v.-p. développement stratégique, Communauto

Il est certain que, si Communauto venait à s’implanter à Calgary, l’entreprise ne ferait pas face aux mêmes difficultés que Car2go. La problématique avec de nombreux services d’autopartage, c’est qu’ils [sont conçus pour] de courts trajets , admet-il. C’est là qu’ils font face à la concurrence des taxis ou des Uber, dit Marco Viviani. Pour sa part, Communauto mise sur les trajets de plusieurs heures, voire de plusieurs jours.

La Ville optimiste

La Ville de Calgary confirme de son côté être en discussion avec plusieurs entreprises, dont les offres doivent passer par un processus d’évaluation. Elle n’a cependant pas souhaité divulguer des noms. Eric MacNaughton, ingénieur des transports à la Ville, explique que son équipe est en train de revoir les réglementations en la matière et de faire quelques ajustements aux réglementations concernant l’autopartage dans la ville. Il ne précise pas si cela concerne le stationnement, mais il doit présenter un rapport avec ses conclusions au comité des transports à la fin du mois.

J'ai l'espoir que nous voyions au moins une entreprise d'autopartage s'intégrer au marché calgarien dans la prochaine année. Eric MacNaughton, ingénieur des transports, Calgary

Cependant, il n’exclut pas de voir plusieurs entreprises s'implanter et être ainsi en compétition. Calgary [avec son service qui était unique] est un peu l’exception : Dans la plupart des grandes villes nord-américaines, il y a deux ou trois entreprises d’autopartage concurrentes. Au cas où l’une des entreprises décidait de déserter la ville, le service serait toujours assuré et nous ne nous retrouverions pas dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement , explique-t-il.

Il sait également que la décision finale ne reviendra pas à la Ville et que tout dépendra de la volonté des entreprises privées de se lancer dans l’aventure. Nous devons surtout nous assurer que nous avons des réglementations qui font de Calgary un marché compétitif , conclut-il, optimiste.

Avec les informations de Lucie Edwardson et Benoît Michaud