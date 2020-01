Série d'incendies dans Brome-Missisquoi : les deux suspects accusés

Les deux suspects arrêtés lundi en lien avec au moins six incendies dans la MRC de Brome-Missisquoi, en Montérégie, ont été formellement accusés. Ils font chacun face à six chefs d’accusation d’incendies criminels.

Les suspects, des hommes âgés de 21 et 24 ans, auraient principalement visé des bâtiments de ferme et des cabanes à sucre de Saint-Armand, Frelighsburg et Dunham, notamment.

Les incendies n'avaient fait aucun blessé.