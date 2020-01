Opération Nez rouge : plus de 4700 raccompagnements dans l’Est-du-Québec

Pour la première fois en plus de 25 ans, les Louperivois ont dû trouver une solution de rechange pour rentrer à la maison en toute sécurité après un repas des fêtes arrosé.

L’absence du service dans ce secteur se fait sentir dans le bilan d’Opération Nez rouge pour l’Est-du-Québec, puisque des centaines de raccompagnements y étaient auparavant effectués.

Le directeur général d'Opération Nez-Rouge, Jean-Philippe Giroux, remarque toutefois que la demande a été plutôt stable dans les 10 autres villes de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord où le service était offert.

La baisse est un peu accrue, autour de 20 % [pour le secteur Gaspésie - Bas-Saint-Laurent], mais si Rivière-du-Loup était là, on serait pas mal dans la stabilité, dit-il. Pour ce qui est de la Côte-Nord, c’est vraiment la stabilité.

À l'échelle nationale, l'organisme constate une diminution de 5 % des raccompagnements par rapport à l'an dernier.

Seules les municipalités de Forestville, de Gaspé, des Îles-de-la-Madeleine et de Trois-Pistoles ont offert des services entre Noël et le jour de l’An. Il s’agit, selon Jean-Philippe Giroux, d’une décision prise par chacun des organismes locaux responsables de l’opération.

Les organismes se concentrent sur les soirées où il y a le plus de demandes et où ils savent qu’ils seront capables de générer un nombre minimum d’équipes de bénévoles , explique-t-il.

Un retour possible à Rivière-du-Loup en 2020

Jean-Philippe Giroux espère que le service de raccompagnement sera de retour à Rivière-du-Loup l’an prochain.

Pour que le service soit offert dans un secteur, un organisme à but non lucratif local doit se porter volontaire pour organiser le tout, avec le soutien de Nez rouge.

Jean-Philippe Giroux indique que son organisation est toujours à la recherche d’un OSBL pour reprendre le flambeau à Rivière-du-Loup, puisque le Club optimiste, qui a organisé l’opération pendant plus de 20 ans, n’est plus en mesure de le faire. On ne lâche pas le morceau , assure-t-il.

Le directeur général d’Opération Nez rouge ajoute que d’autres secteurs de l’Est-du-Québec pourraient se joindre à la campagne, si des organismes de la communauté se manifestent.

Il y a longtemps qu’on n’a pas été présents dans le secteur de La Pocatière et Kamouraska, souligne Jean-Philippe Giroux. S’il y a un intérêt, on aimerait travailler avec un organisme de ce secteur-là. En Gaspésie, il fut un temps où on était dans la Baie-des-Chaleurs, à Bonaventure, Paspébiac et Chandler. S’il y a de l’intérêt pour relancer Nez rouge, on est bien enclin à travailler avec de nouvelles organisations pour que ça redémarre là-bas aussi.

À travers le pays, la campagne d’Opération Nez rouge a permis d'amasser 1,9 million de dollars, qui seront versés à des organisations locales vouées à la jeunesse et au sport amateur.