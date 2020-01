35 000 $ pour la 35e campagne de l'Opération Nez rouge Outaouais

La Fondation Pat-Burns, qui vient en aide à de jeunes athlètes prometteurs de l'Outaouais, se dit plus que satisfaite des résultats obtenus au cours de sa première participation à titre de gestionnaire du service de raccompagnement de l'Opération Nez rouge en Outaouais.

Près de 1300 personnes ont été raccompagnées à bon port durant les 14 soirées d'activité. Le travail des 674 bénévoles a permis d'amasser 35 000 $. Cela représente 6500 $ de plus que l'an dernier et un peu plus de 150 raccompagnements supplémentaires.

C'est vraiment au-delà de nos attentes. Opération Nez Rouge ne se fixe jamais d'objectif, mais pour une première année, on a mis la barre haute , estime Patricia Gougeon, la coordonnatrice de l'Opération Nez rouge 2019.

La Fondation Pat-Burns s'est jointe à Nez rouge Outaouais en novembre 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les organisateurs expliquent ce succès par le travail de leurs bénévoles, mais aussi par l'arrivée de l'application mobile dans la région.

Ça a augmenté de beaucoup le nombre de raccompagnements qu'on a pu faire, ça a baissé le temps d'attente pour les utilisateurs et ça a augmenté la communication entre les bénévoles et la répartition , constate Mme Gougeon.

On pourrait dire que c'est une application magique. Patricia Gougeon, coordonnatrice de l'Opération Nez rouge 2019

L'ensemble des fonds amassés serviront à appuyer financièrement de jeunes athlètes prometteurs de la région afin de faciliter leur cheminement sportif.

Avec les informations d'Ismaël Sy