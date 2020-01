Les Titans de Limoilou s'envolent pour l'Europe

Vainqueurs des cinq derniers championnats provinciaux et du championnat canadien 2018, les Titans ont l’habitude trôner au sommet du Réseau du sport étudiant québécois (RSEQ). Mais lourdement handicapés par les blessures, cet automne, voilà que la troupe du cégep Limoilou pointe au 4e rang de 5 équipes au classement provincial division 1.

C’est quelque chose qu’on a rarement vu à Limoilou, mais on n’a pas été chanceux. On a eu énormément de blessures. Il y a des matchs où la moitié de l’équipe seulement était disponible , explique Rock Picard.

L’entraîneur-chef se dit toutefois pas mal crinqué à l’idée d’entamer l’année 2020 avec comme défi de redresser la saison des siens. Surtout que les Titans s’envolent lundi pour un voyage de 14 jours en France et en Suisse pour jouer et assister à des matchs de volleyball professionnel, chose qui n’existe pas au Canada.

Une tournée européenne qui arrive à point

On fait ça à chaque trois ou quatre ans. C’est beaucoup de travail pour tout coordonner, mais on essaye de faire vivre ça une fois à chacune de nos cohortes d’étudiants-athlètes.

Des huit matchs que les Titans disputeront contre des équipes semi-pros européennes, six sont à leur portée, estime Rock Picard. Quant aux quatre parties professionnelles auxquelles ses joueurs vont assister, c’est comme si tu amenais un jeune joueur de hockey d’âge bantam ou midget voir des matchs de la Ligue nationale .

Un voyage de rêve pour ses ouailles, donc, qui arrive particulièrement à point en cette saison difficile.

On va passer 24 heures sur 24 ensemble durant 14 jours. Ça crée une chimie d’équipe assez incroyable. En plus, j’ai pratiquement le même groupe de joueurs qui revient l’an prochain. J’ai seulement deux finissants dans l’équipe. Donc c’est bénéfique pour cette année, mais aussi pour l’an prochain.

La Coupe de l'Est du Canada à Limoilou jusqu’à dimanche

Avant de partir pour l’Europe, toutefois, les Titans tenteront de commencer l’année 2020 du bon pied devant leurs partisans. De vendredi à dimanche, le cégep Limoilou accueille 58 équipes du Québec, de l’Ontario, et des Maritimes dans le cadre de la Coupe de l’Est du Canada. L’équipe de Rock Picard est championne en titre.