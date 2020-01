M. Tatomir, 28 ans, revenait d’un voyage à Dublin, le 2 décembre, lorsque la mésaventure a commencé. En atterrissant chez lui, à Fort McMurray, Air Canada l’a informé que son triporteur avait été égaré en chemin.

Ils m’ont essentiellement dit “On ne peut rien y faire. On vous appellera si on le trouve” , raconte-t-il.

Le soulagement qu’il a ressenti quand un taxi est venu le déposer chez lui le lendemain a été de courte durée.

Il est démoli; il ne fonctionne plus correctement. Le devant est tordu, les freins sont brisés, les roues sont aplaties parce que les valves ont été arrachées, le siège est déchiré , décrit-il.

Selon lui, le triporteur était presque neuf et ne présentait aucun de ces dommages avant le voyage. Il a envoyé un courriel à Air Canada le jour même. Un mois plus tard, il attend toujours une solution.

Un appareil essentiel pour sa vie quotidienne

Trent Tatomir a besoin d’une marchette ou d’un fauteuil roulant pour se déplacer depuis qu’il a été blessé dans un accident de travail à Dublin en 2017. Il souffre de douleurs chroniques au dos et ses jambes cèdent sous son poids s’il reste debout ou marche trop longtemps.

Le 2 novembre dernier, il s’est offert un triporteur pour personne à mobilité réduite de la marque eFoldi. C’est un modèle pliable qui pèse près de 14 kg, ce qui le rend facile à transporter dans les marches qui mènent à l’entrée de sa résidence. Sans lui, Trent Tatomir explique qu’il ne peut pas faire grand-chose .

C’est trop bouetteux et mouillé dehors pour une marchette, et c'est trop glissant pour utiliser ma cane. Alors, à moins de sortir avec ma femme ou ma mère, je suis essentiellement coincé chez moi , dit-il.

Selon ses estimations, il faudrait environ 5000 $ pour remplacer le triporteur. Il a contacté le manufacturier pour savoir s’il était possible de le réparer et, si oui, à quel prix. Ce dernier a cependant répondu qu’il faudrait lui envoyer le fauteuil pour une estimation, car il pourrait avoir des dommages structurels qui posent un risque sécuritaire même s’ils ne sont pas visibles sur les photos.

Le dossier du triporteur de Trent Tatomir est abîmé. Photo : Trent Tatomir

Les échanges de courriels et d’appels que Trent Tatomir a eus avec Air Canada depuis le début de la mésaventure lui ont apporté plus d’exaspération que de réponses à ses questions. Il dit qu'Air Canada lui a parlé d’acheter un modèle de triporteur différent ou de lui envoyer quelqu’un pour réparer le sien, mais sans commander les pièces nécessaires de l’étranger.

L'armature du triporteur est aussi abîmée, selon Trent Tatomir, et le manufacturier craint qu'il y ait d'autres dommages structurels qui posent un risque à sa sécurité. Photo : Trent Tatomir

Le 31 décembre, un représentant de la compagnie lui a écrit Nous sommes désolés que votre triporteur n’ait toujours pas été remplacé ou réparé , mais n’a offert aucun échéancier ou plan d’action pour mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ces options.

Trent Tatomir reproche autre chose à Air Canada.

Laissé pour compte à l’aéroport

Lors de ce même voyage, il avait demandé une assistance pour personne à mobilité réduite pour l’aider à changer d’avion à Toronto.

Si vous ne pouvez ni monter ni descendre les escaliers ou que vous ne pouvez pas vous déplacer sur de longues distances dans l'aéroport, Air Canada vous fournira, sur demande, un service de fauteuil roulant jusqu'à et depuis la porte de l'avion pendant votre voyage , lit-on sur le site d’Air Canada.

Or, même si M. Tatomir s’est inscrit au moins deux mois à l'avance pour ce service, personne ne l’attendait à l’aéroport. On lui a dit qu’il faudrait probablement plus d’une heure avant qu’un employé ne soit disponible. Il avait le choix entre l’attendre et manquer sa correspondance ou se débrouiller par ses propres moyens.

Il a choisi la seconde option. Il dit être arrivé à temps de peine et de misère, uniquement parce que le vol avait du retard.

J’ai nettement senti qu’ils s’en moquaient , raconte-t-il.

C’est comme s’ils avaient trouvé ça plus facile de tout simplement me rouler dans un coin et m’ignorer, parce que de toute façon, qu’est-ce que je peux y faire? Trent Tatomir, passager à mobilité réduite

Trent Tatomir voudrait que la compagnie remplace son triporteur et lui rembourse le prix de son billet, qui lui a coûté 1500 $.

Il raconte qu’Air Canada ne lui a offert que des rabais sur ses propres vols en guise de réparation pour l’ensemble de ces inconvénients, alors qu’il aimerait ne plus jamais faire affaire avec la compagnie.

Air Canada a demandé à son sous-traitant Scootaround de régler le problème du triporteur. Cette entreprise est embauchée par les compagnies aériennes pour réparer ou louer des fauteuils roulants, quand elles en égarent ou endommagent un.

CBC a contacté Air Canada et Scootaround le 31 décembre. Le 2 janvier, Scootaround a recontacté Trent Tatomir pour lui dire qu’ils demanderaient à eFoldi d’établir un devis pour un nouveau triporteur, identique au sien. On ne lui a cependant toujours pas dit quand ce serait fait.

Air Canada a aussi dit à M. Tatomir qu’ils étudiaient sa plainte au sujet de l’assistance pour personne à mobilité réduite à Toronto.

D'après le reportage de Jamie Malbeuf