Diminution des raccompagnements avec Opération Nez rouge en Abitibi-Témiscamingue

Dans les 4 régions où le service était offert, 863 raccompagnements ont été effectués, comparativement à plus de 2 000 l'an passé.

La participation bénévole a aussi diminué de 15 %.

Nombre de raccompagnements par secteur : Val-d'Or : 251

Rouyn-Noranda : 246

La Sarre : 230

Amos : 136

Total au Québec : 48 600

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette baisse, selon la directrice Communications et Marketing de Nez rouge, Danielle Vien.

On a vraiment une baisse quand même considérable pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est certain qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent. On a eu beaucoup moins de soirées d'opération du côté de l'Abitibi. Vous avez eu quelques tempêtes également que nous, n'avons pas eues, alors c'est certain que ça peut influencer les chiffres , explique-t-elle.

Selon Danielle Vien, d'autres facteurs peuvent aussi être pris en considération, notamment l'utilisation des alternatives autres qu'Opération Nez rouge.

Plus de 69 000 automobilistes canadiens ont été ramenés à bon port par les bénévoles de l'Opération Nez rouge cette année, dont 48 600 au Québec. L'an passé, 55 720 personnes ont été raccompagnées dans la province.