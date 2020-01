Un conducteur ivre intercepté à 202 km/h sur la Transcanadienne 17

Un homme de 32 ans résidant au Québec a été arrêté jeudi après-midi pour conduite avec facultés affaiblies et grand excès de vitesse par la Police provinciale de l’Ontario (PPO). Il roulait à plus de 200 km/h sur la route 17 entre Sudbury et North Bay, dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 km/h.