Menace de grève des enseignants du secondaire mercredi dans certaines écoles

Le début d'année promet d'être mouvementé pour les élèves de l'Ontario. La Fédération des enseignantes-enseignants du secondaire de l'Ontario (FEESO) prévoit une quatrième journée de grève mercredi dans certaines écoles de la province, si aucune entente pour un nouveau contrat de travail n'est conclue d'ici là avec le gouvernement provincial et les conseils scolaires.

Par voie de communiqué, Harvey Bischof, le président du syndicat qui représente des enseignants du secondaire public anglais et des employés de soutien dans des écoles francophones notamment affirme qu' après plus de huit mois de négociations, le ministre de l'Éducation est toujours engagé à poursuivre les mesures de Doug Ford .

La FEESO compte donc accroître la pression sur le gouvernement progressiste-conservateur auquel il demande d'annuler l'augmentation de la taille des classes et les cours en ligne obligatoires.

Notre débrayage mercredi prochain touchera certains conseils scolaires pendant une journée, mais les mesures du gouvernement Ford [...], continueront de créer le chaos dans le système éducatif pendant des années. Harvey Bischof, président de la FEESO

Dans un communiqué, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce dénonce les moyens de pression.

Les grèves des syndicats nuisent aux enfants et les investissements devraient servir à soutenir la réussite des élèves et non à améliorer la rémunération [des membres du syndicat] , dit-il.

Il a répété dans le passé que le désaccord porte sur la question salariale, alors que le gouvernement a fait voter une loi visant à plafonner les augmentations de salaire à 1 % sur trois ans dans le secteur public.

Cette grève continue est injuste pour les élèves et leurs familles. Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

Les membres de la FEESO sont sans contrat de travail depuis le 31 août dernier.

Selon le syndicat, la grève touchera huit conseils scolaires anglophones et six conseils francophones de la province (liste ci-dessous).

