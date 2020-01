Des résidents se plaignent du comportement agressif des chevreuils à Okotoks

La Ville d'Okotoks, dans le sud de la province, a un problème de chevreuils agressifs, selon ses habitants, qui sont de plus en plus nombreux à signaler que des chevreuils s'attaquent leur chien ou détruisent leur jardin.

Depuis 2015, certains habitants se plaignent du comportement des chevreuils à Okotoks. Selon les données de la Ville, ils seraient plus d'une soixantaine à aller et venir dans son territoire.

« Il n'y a aucun rapport qui fasse mention de personnes blessées, précise Christa Michailuk, directrice des parcs de la ville. Mais, quelques-uns font état d'animaux blessés. »

Devant un nombre de plaintes plus élevées qu'à la normale, la Ville d'Okotoks a mis en place en novembre dernier un groupe de travail pour se pencher sur la situation. Les sept membres du comité entendront les recommandations de scientifiques de même que celles de la population au courant de l'année.

En plus, la municipalité a décidé de mettre des panneaux pour avertir les passants dans les zones où les incidents ont eu lieu et de sensibiliser les résidents sur les réseaux sociaux.

« Les chevreuils vont dans les jardins et mangent les fleurs et les légumes », explique Grant Prynzyk qui préside le groupe de travail. « À certains moments, les chevreuils sont devenus agressifs envers des piétons et leur chien particulièrement », ajoute l'homme.

D'après lui, les résidents ont aussi un rôle à jouer.

La Ville ne peut pas tout régler seule. Grant Prynzyk, président du groupe de travail

Il recommande aux résidents de ne pas les nourrir, choisir pour leur jardin des plantes qui les repoussent et construire des clôtures plus hautes autour de leur terrain.

Jennifer Tomlin qui vit à Okotoks depuis 1984 est aussi d'avis que les habitants ont une responsabilité.

« Je trouve plaisant de voir les chevreuils parce que j'aime la nature. Je voudrais nous voir vivre en harmonie avec la faune », pense la dame qui refuse de les voir quitter le secteur.

Les experts consultés pour mettre fin au problème envisagent justement comme solution de les relocaliser. Mais, c'est une opération coûteuse qui ne ferait pas l'affaire de tous.

La Ville annoncera la solution pour régler le problème des chevreuils agressifs sur son territoire à l'automne. Photo : Dave Gilson

Un phénomène étrange à Okotoks

Si le comportement des chevreuils dans la municipalité dérange certains, d'autres s'amusent plutôt à les voir se promener dans les rues en semblant vouloir respecter les codes routiers.

« Je ne vois nul par ailleurs des chevreuils regarder de chaque côté de la rue avant de traverser en utilisant en plus le passage pour piétons », raconte Whitney Pohl.

Courtney Stephenson, une autre habitante de la ville, confirme aussi l'observation de cette dernière : « Ils traversent au passage pour piétons, donc au moins ils sont en sécurité. C'est vraiment dôle. »

Le conseil municipal tranchera sur l'avenir des chevreuils sur son territoire à l'automne après que le groupe de travail lui aura remis le rapport.

Avec des informations de Dave Gilson