Ottawa préoccupé par la sécurité des Canadiens en Irak

Le général Qassem Soleimani était commandant de la force d'élite iranienne Al-Qods; il a été tué dans la nuit de vendredi à Bagdad, en Irak.

Le Canada compte 850 militaires déployés partout en Irak pour lutter contre Daech et pour former les forces irakiennes.

La sécurité et le bien-être des Canadiens et Canadiennes en Irak et dans la région, y compris nos troupes et de nos diplomates, sont d'une importance primordiale , écrit le ministre sur les réseaux sociaux.

Un ancien conseiller en politique étrangère du gouvernement canadien affirme que le gouvernement a raison de s'inquiéter. Shuvaloy Majumdar estime que les représailles des partisans du général Soleimani sont probables et que des attentats pourraient viser non seulement les Américains, mais tous les Occidentaux présents dans la région.

La Chine, la Russie et la France, tous membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, ont vu d'un mauvais oeil la frappe aérienne américaine, vendredi, mais la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont dit comprendre la position américaine.

Le ministre Champagne appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à poursuivre la désescalade , avec comme objectif un Irak uni et stable .