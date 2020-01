OC Transpo va apporter dès dimanche des changements à son service d’autobus, comme l’ajustement de certains horaires ainsi que l’ajout de départs et d’autobus pouvant accueillir plus de passagers, en réponse aux commentaires des usagers.

Ce sont des dizaines de circuits  (Nouvelle fenêtre) qui seront modifiés de diverses façons pour améliorer le service.

Le transporteur compte notamment ajouter des autobus pouvant accueillir plus de passagers sur certains circuits clés. OC Transpo entend également améliorer l’exactitude des heures d’arrivée sur de nombreux circuits.

Il y aura aussi une liaison directe entre les stations Fallowfield et Tunney’s Pasture via les circuits 270, 271, 272, 273, 275, 277 et 278.

Ces changements sont déployés en réponse à la rétroaction des clients, affirme OC Transpo. Les modifications permettront également de faciliter la vie des passagers qui doivent prendre la route du centre-ville tôt le matin, selon l’agence de transport en commun.

Le président de la Commission du transport en commun est optimiste

Le conseiller du quartier Kanata-Sud et président de la Commission du transport en commun de la Ville d'Ottawa, Allan Hubley (archives). Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

Le passage à l’horaire hivernal fait suite à plusieurs mois en dents de scie pour le service d’OC Transpo depuis l’ouverture du train léger.

À ces maux se sont ajoutés de longs temps d’attente la veille du jour de l’An, alors que deux trains sont tombés en panne.

Le conseiller Allan Hubley, qui préside la Commission du transport en commun s’est dit « optimiste » pour l’année à venir.