Le syndicat des infirmières pourrait boycotter le Centre des sciences de la santé

Si des solutions ne sont pas apportées rapidement aux problèmes de sécurité et des pénuries de personnel au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (CSS), le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba affirme qu’il recommandera aux infirmières de ne pas travailler dans cet institut hospitalier.

Le Centre des sciences de la santé est le plus grand hôpital de Winnipeg et l’un des plus grands au Canada. Il offre ses services aux habitants du Manitoba, du nord-ouest de l’Ontario et du Nunavut.

Depuis la consolidation des services d’urgence au CSS, les infirmières reçoivent un nombre très élevé de patients très malades, explique Darlene Jackson, présidente du syndicat.

Cette situation suscite des inquiétudes quant à la qualité de soins aux patients et le bien-être des employés, souligne Mme Jackson.

Selon elle, pour offrir des soins adéquats, les infirmiers et infirmières ont besoin d’être en bonne forme : Nous devons avoir des travailleurs de soutien en place, d’un nombre suffisant de personnels, et pas seulement du personnel infirmier.

Elle souligne que ces besoins ont été portés à l’attention de l’administration du CSS qui a fait la sourde oreille.

Darlene Jackson, présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba Photo : Radio-Canada

Le plus important est de voir des mesures de la part de l’employeur; de voir l’employeur reconnaître réellement que les préoccupations des infirmières et infirmières et de travailler pour y remédier , indique Darlene Jackson.

La dernière fois que le syndicat a boycotté un centre hospitalier, c’était en 2007 lorsqu’il croyait que la sécurité des patients n’était pas assurée au Centre de santé régional Dauphin.

Il parle alors de liste grise.

La décision définitive quant à l’inscription sur la liste grise des CSS sera prise par le conseil d’administration du syndicat à une date que Mme Jackson ne pouvait pas communiquer.

Nous rencontrons des responsables de l’hôpital et du gouvernement pour essayer de résoudre la situation. En fin de compte, nous devons faire ce qui est le mieux pour les patients et les infirmières de cet établissement , déplore-t-elle.

CBC a fait une demande d’entrevue à la province, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication de cet article.

L’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré que la question ne relevait pas de sa compétence.