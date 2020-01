Restauration : l'application Libro a le vent dans les voiles

L'application permet aux restaurateurs de gérer leurs salles à manger et les clients peuvent facilement se dénicher une table en ligne.

En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a bondi de 170 %.

« Ç'a été une super bonne année pour l'expansion internationale », assure Jean-Sébastien Pothier, coactionnaire de l'entreprise qui compte une vingtaine d'employés.

Jean-Sébastien Pothier est l'un des créateurs de l'application Libro Photo : Radio-Canada

« On pense à la France, on est en train de signer un contrat exclusif en Angleterre. On a San Francisco qui est en train de très bien fonctionner et New York aussi. On a à peu près une trentaine de restaurants en seulement deux mois. »

Proximité

Au Canada, de grandes chaînes comme St-Hubert, Bâton Rouge et Madisons sont devenues clientes. À Québec seulement, 300 établissements utilisent la plateforme.

Chez Muffy, le restaurant de l'Auberge Saint-Antoine, les gestionnaires ont récemment abandonné l'application OpenTable, une multinationale de la gestion des réservations, pour s'abonner à Libro.

« Déjà, c'est québécois et il y a une grande proximité », indique Guy Lombard, directeur général de l'Auberge Saint-Antoine.

Guy Lombard, directeur général de l'Auberge Saint-Antoine Photo : Radio-Canada

« On peut leur soumettre nos problèmes et ils les règlent tout de suite, ce qui n'est pas absolument possible avec d'autres systèmes », ajoute-t-il.

Aujourd'hui, Libro est utilisée par 3 000 restaurateurs sur la planète. L'entreprise veut doubler son nombre d'abonnés et convaincre 3 000 nouveaux utilisateurs de joindre la plateforme en 2020.

Avec les informations de Guylaine Bussière