Un manque de coordination mène au retard d'une alerte Amber

À 15 h 15, jeudi, la police provinciale a indiqué aux médias et sur ses réseaux sociaux qu’une alerte Amber avait été lancée à cause de la disparition d’un garçon de 12 ans à Corner Brook. Les autorités soupçonnaient le père, qui n'a pas la garde légale de l'enfant, de l'avoir enlevé.

Selon le gouvernement provincial, la police a attendu jusqu’à 16 h 22, soit plus d’une heure plus tard, avant de demander au ministère des Affaires municipales et de l’Environnement de transmettre une alerte d’urgence sur les téléphones cellulaires.

Un message d’alerte transmis sur les cellulaires a enfin été envoyé à 17 h 45. Au total, 2,5 heures se sont écoulées entre la publication sur les réseaux sociaux et l'envoi de l'alerte Amber.

C’est un nouveau processus avec les messages transmis sur les téléphones cellulaires , explique Patrick Roche, surintendant de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve pour Corner et le Labrador. Bien sûr, on aimerait les envoyer plus rapidement et les envoyer en même temps que sur les réseaux sociaux.

On examine ce qui s’est passé et on verra comment améliorer les choses la prochaine fois , indique-t-il.

Une alerte Amber transmise sur les cellulaires des gens à Terre-Neuve-et-Labrador jeudi soir. Photo : Radio-Canada

Lynn Robinson, porte-parole du ministère des Affaires municipales et de l’Environnement, rappelle qu’ une alerte Amber émise par la police ne déclenche pas automatiquement un avertissement du système Pelmorex [la compagnie qui exploite le système d’alerte au Canada] .

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve décide si une alerte électronique est nécessaire, et demande l’aide de la Division des services d’urgence pour activer le système Pelmorex , explique-t-elle.

Un système très efficace, s'il est déployé correctement

Martin Bélanger, directeur des alertes au public chez Pelmorex, indique que le système d’alerte sans fil utilisé à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2018 demeure très efficace, même s'il comprend certaines limitations. Les téléphones doivent être connectés au réseau 4G ou LTE, par exemple.

Il explique que grâce à l'utilisation du système certains enfants qui ont disparu ont été retrouvés sains et saufs dans d’autres provinces canadiennes .

D’ailleurs, les alertes sur les cellulaires ont aussi permis aux gens de s’enfuir des situations de tornades ou des feux de forêt, remarque Martin Bélanger.