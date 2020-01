Décider de devenir végétarien à 6 ans

Pour Nathan, c’est le choc. Il cesse immédiatement de manger de la viande.

Ça m’a un peu sensibilisé , dit le garçon, maintenant âgé de 10 ans. Mais je n’ai pas été capable de rester végétarien très très longtemps, parce que j’aimais beaucoup de choses avec de la viande. J’ai repris une ou deux semaines après.

L’été suivant, c’est au tour de son frère Maxence, alors âgé de 6 ans aussi, de se préoccuper du sort des animaux.

J’ai posé plein de questions à mes parents , raconte le garçon qui a maintenant 8 ans, assis à l’îlot de la cuisine familiale, à Saint-Lambert. Est-ce qu’ils souffrent quand on les tue pour faire de la viande avec? Puis, ils m’ont répondu oui. Je trouvais ça injuste pour les animaux.

Fini la viande, statue Maxence.

Mon conjoint et moi, on s'est regardés et on s'est dit : "La semaine prochaine, ça va être terminé." Mais ça fait un an et neuf mois et il n'a jamais retouché à un morceau de viande. Il est vraiment déterminé.

Martine Lafond, mère de Nathan et Maxence