Bilan 2019 des nouveautés dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue

Un nouveau centre de cancérologie à Rouyn-Noranda, un TEP-scan à Val-d’Or, une IRM fixe à Amos, la révision du grand programme fonctionnel technique à Ville-Marie et à Amos : l’année 2019 a été marquée par le début de grands projets d’immobilisations en santé aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les travailleurs de la construction, comme les fournisseurs d’équipements ultraspécialisés, seront d’ailleurs de nouveau très présents dans les hôpitaux de la région en 2020.

Les plans du futur centre de cancérologie de Rouyn-Noranda, vu de la 9e rue. Photo : gracieuseté Trame

Le centre de cancérologie

Depuis la fin du mois d’août, pelles mécaniques et bétonnières s’activent dans ce qui était auparavant le stationnement des médecins de l’Hôpital de Rouyn-Noranda.

Liste des projets annoncés : IRM fixe à Amos (2020)

TEP-scan à Val-d'Or (2020)

Centre de cancérologie à Rouyn-Noranda (2021)

Programme fonctionnel technique de l'hôpital de Ville-Marie

CHSLD de Macamic

GMF-U à Val-d'Or

Un total de 4000 mètres cubes de béton, c’est ce qu’il faudra couler sur et sous ce stationnement pour mener le projet à terme. C’est 800 fois la quantité de béton nécessaire pour les fondations d’une résidence moyenne.

C’est une bonne nouvelle, se réjouit la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Caroline Roy. Des gens qui n’auront plus à se déplacer à l’extérieur de notre région pour bénéficier de traitements de radiothérapie. Malheureusement, en région, certaines personnes refusent de se déplacer.

Le futur Centre de cancérologie du CISSS-AT. Photo : Radio-Canada / Emily Blais (image de consortium Trame et de la firme Jodoin Lamarre Pratte architectes)

Ce béton servira à la structure du bâtiment, mais aussi à isoler les accélérateurs linéaires de particules. Selon les prévisions de la Société québécoise des infrastructures (SQI), on devrait accueillir en septembre ces équipements à la fine pointe de la technologie, qui devraient permettre de rendre les traitements de radiothérapie disponibles aux 150 000 habitants de la région à partir de février 2021.

TEP-scan, IRM et plus

Les projets se multiplient partout sur le territoire. Et ils visent à consolider les services dans chaque pôle de la région, assure la présidente-directrice générale du CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue , Caroline Roy.

L’IRM fixe à Amos aussi, les gens peuvent voir les travaux. On a beaucoup de projets partout dans la région qui témoignent de la volonté de consolider les services, mais aussi d’en développer et de faire différemment pour un meilleur accès. Caroline Roy, PDG du CISSS-AT Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

TEP-scan : La tomographie par émission de positrons (TEP) est un examen d’imagerie en médecine nucléaire qui permet de voir l'évolution des cellules cancéreuses à l'aide d'un sucre radioactif. IRM : Imagerie par résonance magnétique qui permet de générer des images des partie du corps et des organes internes.

Pour le TEP-scan [à Val-d’Or], l’offre de services va débuter dès janvier, rappelle-t-elle. Le CHSLD de Macamic a été annoncé et on va cheminer avec le ministère dans la construction. Le grand programme fonctionnel technique de l’hôpital de Ville-Marie est également en cours, les gens de ce territoire-là le voient et le sentent tous les jours, ça avance.

Le nouvel appareil d'imagerie TEP du CHU de Québec. Photo : Radio-Canada / Etienne Bourgault

Les échéanciers respectifs de ces projets sont respectés, note par ailleurs Mme Roy, assurant que les enveloppes qui leur sont dédiées le sont aussi.

Parfois, les échéanciers sont reportés de quelques semaines, des délais qui sont hors de notre contrôle, soit des délais de conception ou liés à la construction en hive r, nuance-t-elle.

Mais les coûts sont respectés, ne compromettent la réalisation d’aucun projet. Tout est en avancement, on le voit sur le terrain. Caroline Roy, PDG du CISSS-AT Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

Chantiers 2021

Au niveau du Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Val-d’Or, on est en attente [dans les prochains jours] d’une autorisation pour débuter les constructions au cours des prochains mois et compléter en 2021 , continue la numéro un de l’organisation, devenue le plus important employeur de la région depuis la réforme centralisatrice du ministre Gaétan Barrette en 2015.

Elle cite aussi les annonces du gouvernement à venir concernant les maisons des aînés. La ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui multiplie les annonces dans la province, annonçait effectivement lors de la présentation du concept en novembre, et la confirmation des autorisations de construction d’ici mai.

Donc le TEP-scan, c’est dès l’hiver 2020. L'IRM à Amos, c’est à l’été 2020. Tout ça chemine bien. Pour les maisons des aînés, des projets ont été déposés. On s’attend à de belles nouvelles aussi de ce côté-là, anticipe Mme Roy, qui s’abstient de plus de détails sur la localisation de ces éventuelles maisons, exception faite de Palmarolle, un autre projet annoncé cette année.

Ça va permettre d’initier d’autres projets d’immobilisations pour être capables d’héberger de façon plus adaptée cette clientèle sur notre territoire , ajoute Mme Roy.

Aménagement d’un département d’imagerie par résonance magnétique à l’hôpital d’Amos, cage de Faraday, services professionnels en ingénierie et en architecture pour la construction du GMF-U à Val-d’Or ; les libellés des contrats octroyés ou en voie de l’être pour la réalisation de ces travaux dans le secteur de la santé confirment que l’heure est au béton dans le secteur de la santé.