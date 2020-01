Peu de neige et du temps généralement doux partout dans l'Est-du-Québec : le dernier mois de 2019 aura été relativement calme sur le plan des conditions météorologiques, selon les dires d’Environnement et Changement climatique Canada.

L'Est de la province a eu droit à des températures en dents de scie qui se trouvaient dans ou légèrement au-dessus de la moyenne saisonnière, peut-on lire dans le Sommaire météorologique de décembre 2019.

Le portrait des précipitations n’est guère différent. L’Est-du-Québec ne fait pas exception au reste de la province, où les flocons se sont généralement faits rares.

Toutefois, certaines parties de la Côte-Nord ont reçu des quantités de précipitations plus proches de la normale , indique Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

À titre d’exemple, les températures observées à Mont-Joli, à Gaspé, aux Îles-de-la-Madeleine et à Sept-Îles ont oscillé à environ un degré Celsius au-delà de la normale.

Pour ce qui est de la neige tombée, ces mêmes régions ont connu moins de précipitations également. Par exemple, 22 cm de neige sont tombés à Mont-Joli en décembre, alors que la normale est plutôt de 70 cm à cette période.

Rappelons qu’une vague de chaleur et d’humidité en provenance du Midwest américain a fait grimper le mercure pendant la deuxième semaine de décembre, alors que des records de chaleur ont été établis au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, notamment.

Par ailleurs, la neige a été plus présente dans l’Est-du-Québec pendant les derniers jours de l’année, alors qu’entre 20 et 30 cm de neige sont tombés au nord du fleuve Saint-Laurent et en Gaspésie entre les 30 et 31 décembre.

Le premier mois de la nouvelle décennie devrait être relativement doux, avec des températures au-dessus des normales, indique M. Legault.

Toutefois, selon les prévisions, la première moitié du mois pourrait voir d'importantes accumulations de neige, causées par un système dépressionnaire en provenance du Nord-Est américain.

Ce système pourrait passer par l'Est-du-Québec, mais il est difficile de prévoir sa trajectoire avec certitude, conclut le météorologue Simon Legault.