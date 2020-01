La mère de cette Néo-Écossaise fuit les feux de forêt en Australie

La mère de Kathryn Moore avait une demeure dans la petite ville de Quaama, à environ 250 kilomètres au sud-est de la capitale australienne, Canberra. Celle-ci a été complètement ravagée par les flammes.

Plus de 200 feux font toujours rage, particulièrement dans les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud.

Plus de 1400 maisons ont été détruites et au moins 17 personnes été tuées.

De nombreux animaux ont été décimés en Australie à cause des feux de forêts. Photo : Kath Moore / Facebook

Ce départ hâtif même a contrainte Julie Moore, mère de Kathryn, à laisser certains animaux de la ferme familiale à leur triste sort.

[Ma mère] a dû s’enfuir de la ferme avec deux chevaux à l’arrière d’un camion. Mais elle a dû en laisser un derrière, en espérant pouvoir retourner le chercher , relate Mme Moore depuis sa maison de Lunenburg.

Le cheval resté derrière, nommé Hamish, a survécu au feu, mais a été gravement blessé et a dû être abattu.

Le cheval de la mère de Kathryn Moore a été gravement atteint par les effets secondaires du feu de forêt qui sévit en Australie. Photo : Kath Moore / Facebook

Les poulets gardés sur la propriété sont aussi morts. La mère de Kathryn a perdu tout ce qui restait dans la maison.

C'est arrivé plus vite que ce qu'ils pensaient. C'est tellement sec là-bas en ce moment, les choses évoluent de façon imprévisible. Kathryn Moore, Néo-Écossaise d'origine australienne

Selon ses frères, 14 maisons ont brûlé à Quaama.

Sa mère déménage maintenant de ville en ville pour échapper aux incendies.

De la fumée s'échappe pendant les feux de forêt à Bairnsdale, Victoria, en Australie, le 30 décembre 2019. Photo : Reuters / Glen Morey

Kathryn Moore rapporte que sa mère avait récemment acheté une pompe à incendie pour éteindre les feux de forêt. Elle avait détecté la présence de vent quelques jours avant le drame et tout semblait sûr, mais le feu a changé de direction et a brûlé sa propriété.

La maison de son frère est maintenant dans la ligne de mire du feu. L'Australien compter rester sur place afin de protéger la maison et de fuir au besoin.

Le reste de sa famille va à Canberra , raconte-t-elle. C'est une période assez inquiétante, c'est sûr.

Mme Moore, qui a fait la une des journaux novembre en tant que membre d'un équipage 100 % féminin, affirme que des amis lancent une collecte de fonds pour aider sa famille.

L’une des plus importantes opérations d’évacuation de l’histoire de l’Australie était en cours vendredi. Plus de 140 000 résidents et des dizaines de milliers de touristes ont été appelés à quitter leur lieu de résidence alors que les feux de forêt devraient brûler de plus belle dans les prochains jours.