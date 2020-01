Les cabanes à pêche repêchées

Elles ont été repêchées par le navire Pierre Radisson de la Garde côtière canadienne, qui se trouvait déjà sur place.

Des amas de glace s'étaient détachés avec ces cabanes laissées sur place, malgré l'interdiction de Saguenay.

Selon Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature, elles ont été remises à la Ville.

Elles ont été entreposées à Grande-Anse. C'est avec la municipalité, il y a une entente qui est faite, et eux s'occupent de gérer les cabanes et de tenter de trouver les propriétaires ou d'en disposer dans le cas où ils ne les trouvent pas. Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature

Le bornage annulé à Grande-Baie

Par ailleurs, après avoir réalisé le bornage dans le secteur de l'Anse-à-Benjamin en fin de semaine dernière, le redoux des derniers jours a forcé Contact Nature à annuler la même opération pour Grande-Baie en fin de semaine.

Toujours selon Marc-André Galbrand, l'épaisseur de la glace mesurée à certains endroits jeudi est encourageante. Il a indiqué que les mesures ont été prises sur le chemin d'accès et le secteur du poisson de fond. Les épaisseurs mesurées se situent entre 10,5 et 13 pouces. Toutefois, l'avancée de l'eau claire a joué un plus grand rôle.

La glace s'est cassée hier et l'eau a eu un gain d'environ 100 mètres envers la baie. Pour des mesures de précaution, étant donné qu'on annonce un redoux en fin de semaine et des vents de l'ouest, on a décidé d'attendre avant de faire le bornage. Donc de voir comment que la glace va se comporter, s'assurer qu'il n'y a pas de fissuration et par la suite, on va réévaluer au courant de la semaine prochaine comment avance la situation. Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature

Le bornage sert à délimiter les rues et les terrains du village de pêche.