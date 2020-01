De nouveaux propriétaires pour le Capitaine Homard

Les futurs propriétaires sont Nicolas Horth et Laurence Marquis. Il s’agit d’ailleurs d’un retour en région pour les deux nouveaux propriétaires, qui souhaitent assurer la relève de l’entreprise et le développement touristique du Bas-Saint-Laurent , peut-on lire dans un communiqué publié à la suite de la vente. La transaction est d'une valeur avoisinant les 850 000 $.

M. Horth travaille au sein de l'organisation depuis sept ans et était en quelque sorte le bras droit du propriétaire actuel, Alain Bellavance, explique Mme Marquis. On a eu vent qu'Alain pensait petit à petit à sa retraite, alors on a eu la super belle opportunité de racheter le Capitaine Homard.

La transaction assure le maintien d'environ 25 emplois à Sainte-Flavie. On va garder tout le personnel qui voudra rester , que ce soit en restauration ou d'autres types de professions disponibles à l'établissement, affirme la nouvelle copropriétaire.

L'ancien propriétaire André Bellavance avec les nouveaux propriétaires Laurence Marquis et Nicolas Horth. Photo : Gracieuseté de Laurence Marquis

Plus de produits québécois

Les futurs propriétaires du Capitaine Homard souhaitent notamment que davantage de produits québécois se retrouvent dans leurs menus. Étant donné qu'on est [une entreprise] touristique, on trouvait ça important de mettre de l'avant les produits québécois , mentionne Laurence Marquis.

Le couple de propriétaires projette également de construire une terrasse en bord de mer afin de faire profiter leurs clients du paysage bas-laurentien. On a une des plus belles vues au monde, selon moi, alors on trouve ça important de mettre ça aussi de l'avant , raconte-t-elle.

Développer le nom

Les nouveaux propriétaires souhaitent développer le nom et la marque Capitaine Homard dans les années à venir. Sans trop en dire, on aimerait développer le nom de l'entreprise, que ce soit par rapport à nos produits alimentaires, peut-être en épicerie, que ce soit avec l'ajout de chalets ou par l'ouverture d'un autre restaurant ailleurs, laisse entendre Laurence Marquis.

Si on voit très loin, on a 1001 idées qu'on voudrait mettre en place. Laurence Marquis, nouvelle copropriétaire de Capitaine Homard

Mme Marquis, âgée de 25 ans, détient un baccalauréat en gestion et design, volet commercialisation, de l’Université du Québec à Montréal. Nicolas Horth, 26 ans, est pour sa part titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, volet actuariat, de l’Université de Montréal.

À l’origine une simple cantine, l’établissement comprend maintenant, outre un restaurant, une poissonnerie, une boutique souvenir, un terrain de camping et des chalets.