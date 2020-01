L’activation du service cellulaire bouleverse la vie d’une communauté isolée

Depuis le moment où l'antenne de téléphonie mobile a été mise en service par Telus le 1er décembre dernier, ce sont presque toutes les sphères de la société qui ont été touchées.

L'élève Jeremy Sam a tout de suite remarqué un changement dans le comportement des jeunes de son âge : C'est différent, tout le monde est plus sur son téléphone .

Pendant des décennies, la façon la plus courante de communiquer avec les autres membres de la communauté était via la radio VHF, que beaucoup de gens disent qu'ils continueront à utiliser malgré le nouveau service cellulaire. Photo : Radio-Canada / Chris Corday

Nouveau défi pour les enseignants

Les enseignants d'Ahoushat composent désormais avec les mêmes défis et avantages que les autres éducateurs canadiens. D'une part, les enfants sont un peu plus distraits et un peu moins attentifs , reconnaît Ethan Wills.

Or, l'enseignant sait que cela représente un progrès pour la communauté écolière. Davantage d'informations facilement disponibles, c'est une bonne chose , dit-il.

Il nous suffit de découvrir comment s'y retrouver." Ethan Wills, enseignant

Telus a dépensé 500 000 $ pour construire la tour cellulaire d'Ahousaht, sur l'île Flores, l'une des plus grandes communautés côtières autochtones de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Chris Corday

Aide plus rapide pour les besoins médicaux

Pour Gino John, il est désormais beaucoup plus facile pour son enfant qui a des problèmes de développement d'obtenir les soins médicaux qu'ils nécessitent.

Je n'ai pas de ligne fixe et je peux maintenant envoyer un courriel à ses médecins , raconte-t-il en tenant la main de son garçon.

Avantages de recherche et sauvetage

Le nouveau service cellulaire devrait aider à assurer la sécurité des personnes sur l'océan, croit le coordinateur des urgences, Alec Dick. Votre autoroute est une route pavée. La nôtre est une route fluviale , dit-il, expliquant que les gens sautent dans un bateau comme les gens en milieux urbains utilisent leurs voitures.

Les eaux locales qui entourent des îlots rocheux et l'océan Pacifique ouvert à l'ouest sont toutefois parfois dangereuses, fait-il remarquer.

Le coordinateur des opérations d'urgence d'Ahousaht, Alec Dick, dans un bateau de recherche et sauvetage. Photo : Radio-Canada / Chris Corday

Cela permettra de communiquer plus rapidement avec les personnes avec qui nous devons communiquer , se réjouit M. Dick.

En 2015, un bateau d'observation des baleines,le Leviathan II, a coulé. Une vingtaine de passagers ont été sauvés, mais six personnes sont mortes.

L'absence de service cellulaire a rendu la coordination avec les autorités de Tofino, où se trouvent l'hôpital et d'autres services d'urgence, difficile.

Avec les informations de Greg Rasmussen