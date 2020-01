Une controverse sur le financement de l'aquarium à Shippagan ravive des tensions

Des questions entourant le financement public de l’Aquarium et Centre marin de Shippagan touchent une corde sensible dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.

Le journal provincial de langue anglaise Telegraph-Journal a rapporté cette semaine que le financement accordé à l'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick dépasse nettement les revenus qu’il génère.

Le gouvernement provincial a dépensé l’an dernier 1,12 million de dollars pour faire fonctionner cette institution qui a généré entre-temps des revenus de près de 117 000 $, selon le journal propriété d’Irving. Il est question de revenus près de 10 fois moins élevés que le montant investi.

D'autres institutions dans le même bateau, selon Isabelle Thériault

L’institution de Shippagan n’est pas la seule au Nouveau-Brunswick qui génère moins de revenus que ce qu’elle coûte, selon la députée de Caraquet, Isabelle Thériault, qui se demande pourquoi celle-ci est visée.

Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet (archives). Photo : Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

L’Aquarium et Centre marin reçoit 1,1 million par an et ses entrées d’argent sont de 117 000 $. Kings Landing reçoit près de 3 millions par an et génère environ 390 000 $. (Et je pourrais continuer ainsi avec nombre d’autres établissements). Est-ce qu’on remet en question leur pertinence et leur viabilité? Alors pourquoi attaque-t-on notre établissement? Vraiment, j’en ai ras-le-bol de ces inégalités et je défendrai ce dossier jusqu’au bout , lance-t-elle.

Un mandat éducatif

D'ailleurs, la contribution de l’Aquarium et Centre marin à la société dépasse la question financière, selon Mme Thériault.

Sa portée touristique, son partenariat avec l’institut de recherche Valores, sa proximité avec l’ UMCSUniversité de Moncton Campus de Shippagan et le CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick , le spin économique qu’il donne aux commerces de la région, son volet éducatif et sa façon de mettre en lumière l’industrie de la pêche et de l’aquaculture sont des aspects extrêmement importants , affirme Isabelle Thériault sur sa page Facebook.

Le ministre du Tourisme, Robert Gauvin, s'est prêté au jeu de se placer lui-même dans un bassin de l'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick, l'été dernier. Photo : Facebook/Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

L’Aquarium et Centre marin a une grande valeur touristique et éducative pour la région, rappelle elle aussi la mairesse de Shippagan, Anita Savoie-Robichaud.

Je dirais que c’est quasi primordial. Si on veut attirer des gens chez nous, il faut vraiment qu’on ait quelque chose qui dépasse ce qu’on voit partout ailleurs. L’Aquarium et Centre marin, ce n’est pas seulement un musée traditionnel, c’est un musée vivant. [...] Ce qu’on a, c’est toute la richesse du milieu marin, et ça, c’est correct. C’est une valeur touristique, mais c’est aussi une valeur éducative inestimable , affirme Mme Savoie-Robichaud.

La mairesse de Shippagan, Anita Savoie-Robichaud (archives). Photo : Radio-Canada / René Landry

L’Aquarium et Centre marin propose au public une collection de poissons et d’invertébrés et il offre chaque année un programme éducatif en la matière à l’intention des jeunes.

L’institution est ouverte au public du début juin à la fin septembre.

Avec des renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie