Guy Laliberté fera danser la foule au festival de musique Coachella

Coachella, l’un des plus grands festivals de musique au monde, a dévoilé hier sa programmation pour 2020. L'événement se déroulera du 10 au 19 avril prochain. Au programme : Travis Scott, Rage Against the Machine, Frank Ocean, Thom Yorke et... Guy Laliberté.

Accordéoniste, cracheur de feu, homme d’affaires, joueur de poker, astronaute à ses heures, et maintenant... DJ. Il y a quelque temps, Guy Laliberté a ajouté une nouvelle corde à son arc en apprenant les bases du métier de disc-jockey. En avril 2020, il fera vibrer la foule à Indio, près de Los Angeles, en Californie.

Créé en 1999 par le groupe Pearl Jam, Coachella est à la fois un événement musical, artistique, mondain et médiatique. De plus en plus populaire, le festival se déroule maintenant sur six jours et reçoit chaque année des centaines d’artistes d’horizons différents, allant du hip-hop au rock en passant par la musique électronique.

La présence de Guy Laliberté parmi les artistes a de quoi surprendre, mais le richissime entrepreneur n’en sera pas à ses premiers faits d’armes aux platines. Sa première prestation officielle remonte à décembre 2017 à New York.

Depuis, il a multiplié les apparitions, notamment au Heart Ibiza, une boîte de nuit dont il est copropriétaire à Ibiza, île espagnole reconnue comme étant la destination mondiale de la fête. Il a également fait danser la foule à plusieurs reprises lors de soirées PY1 dans la pyramide multisensorielle installée dans le Vieux-Montréal l'été dernier.

« J’ai une double vie. Je passe de 30 à 40 heures par semaine à chercher de la musique, je travaille parfois jusqu’à 4 h du matin. Je suis un vrai maniaque lorsque je m’implique dans quelque chose. Le désir de me produire à nouveau devant public était viscéral », expliquait Guy Laliberté au quotidien Montreal Gazette en mai dernier.

Encore en 2020, Coachella se déroulera sur deux week-ends, soit les 10, 11 et 12 avril ainsi que les 17,18 et 19 avril 2020. La prestation de Guy Laliberté est prévue les dimanches 12 et 19 avril.