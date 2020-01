Après avoir semé la controverse, le poète George Elliott Clarke se rétracte

Après avoir affirmé qu’il « pourrait », lors d'une conférence, lire des textes de son ami Steven Kummerfield, reconnu coupable du meurtre d’une femme autochtone, le célèbre poète canadien George Elliott Clarke revient sur ses paroles et assure qu’il est un « allié » des Premières Nations.

La conférence de M. Clarke doit se tenir à l’Université de Regina le 23 janvier prochain.

L’événement a suscité la controverse et a entraîné des appels au boycottage et à la censure lorsque M. Clarke a révélé qu’il songeait à lire la poésie de Steven Kummerfield, un ami et collègue qui a battu à mort Pamela George, une travailleuse du sexe autochtone.

Dans une déclaration écrite, George Elliott Clarke indique qu’il ne récitera pas la poésie de Steven Kummerfield puisqu’il se préoccupe énormément de la violence [faite] contre les femmes autochtones .

Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par ma déclaration, en particulier à la famille de Pamela George. Elle et sa famille sont dans mon esprit et dans mon coeur. George Elliott Clarke, poète canadien

M. Clarke dit par ailleurs qu’il entend les préoccupations des peuples autochtones. Je peux rassurer tout le monde que le but de mon exposé est d’examiner comment les poètes peuvent être plus sensibles aux problèmes sociaux. Je comprends bien le traumatisme des peuples autochtones , fait-il savoir.