Armez-vous de patience si vous allez à l'urgence

Dans la Capitale-Nationale, huit établissements de santé qui ont des urgences débordaient à 8 h 30.

L’attente était particulièrement longue à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus avec un taux d’occupation de 160 %, au Centre hospitalier de l'Université Laval (taux d’occupation de 130 %) et à l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré (125 %).

En Chaudière-Appalaches, la palme revient à l'Hôpital de Saint-Georges, en Beauce (167 %), à l'Hôtel-Dieu de Lévis (154 %), à l’Hôpital de Thetford Mines (150 %) et l’Hôpital de Montmagny (70 %).

La même situation prévaut actuellement dans les urgences de la plupart des régions du Québec. Au total, 11 des 16 régions du Québec sont aux prises avec un taux d'occupation supérieur à 100 %, en moyenne.

De nombreux cas de grippe ou de gastroentérite contractés durant le temps des Fêtes sont traditionnellement à l’origine des engorgements des urgences au début de la nouvelle année.

Le CHU de Québec – Université Laval recommande aux gens qui ressentent les symptômes de la grippe ou de la gastroentérite de contacter d’abord Info-Santé en composant le 811. Une infirmière fait alors part de ses recommandations, que ce soit d'aller à l'urgence ou se soigner à la maison.

Moyens pour prévenir la grippe

· Lavez-vous les mains fréquemment, toussez et éternuez dans le creux de votre bras plutôt que dans votre main

· Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains

· Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces touchés par de nombreuses personnes, comme les poignées de porte, téléphones et télécommandes

· Mangez des aliments sains et faites de l'activité physique afin de conserver un système immunitaire vigoureux

· Reposez-vous et dormez beaucoup