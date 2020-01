Réduction des tarifs aériens : 24 000 $ sur 4,3M $ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon des chiffres obtenus par Le Devoir, les passagers aériens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont obtenu 2,4 millions de dollars et ceux de la Côte-Nord 1,5 million $.

À l'autre bout du spectre, les passagers de l’Abitibi-Témiscamingue ont reçu 134 000 $ et ceux du Nord-du-Québec 170 000 $.

En termes de pourcentage, les Saguenéens et les Jeannois n'ont donc obtenu que 0,5 % du total contre 55,8 % pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine et 34,9 % pour la Côte-Nord.

Ces deux dernières régions faisaient partie de la première mouture du programme, tout comme le Nord-du-Québec, avant l'ajout des autres régions dans un second temps.

Le programme permet de rembourser entre 30 % et 60 % du prix des billets des résidents des régions éloignées jusqu’à concurrence de 500 $ à 3000 $ par année.

Gaudreault pas surpris

Ces chiffres ne surprennent pas beaucoup le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

C'est ce qu'on avait anticipé malheureusement. Et de plus, ça ne change pas le problème au fond des choses. C'est que ça devient quasiment une subvention déguisée à Air Canada, au lieu d'agir en amont pour briser le monopole à long terme. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Le député déplore que le fardeau repose sur les épaules des consommateurs qui doivent eux-mêmes remplir un formulaire. Il croit plutôt que Québec devrait imposer un prix plafond et un prix plancher aux transporteurs. Selon lui, pour l'instant, le programme ressemble plus à une subvention aux compagnies qui ultimement en bénéficient. Sylvain Gaudreault estime qu'il est temps de mettre fin au monopole d'Air Canada dans le transport destiné aux régions éloignées.

Cette revendication se retrouvera fort probablement dans sa plateforme pour la course à la chefferie du Parti québécois.