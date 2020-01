Une saison occupée se termine pour le Trans-Saint-Laurent

Le Trans-Saint-Laurent a effectué jeudi ses dernières traversées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon après une saison chargée.

Après une année parsemée d’embûches pour les services de traversiers de l'Est-du-Québec, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, affirme le Trans-Saint-Laurent a su tirer son épingle du jeu.

Selon lui, les commerçants de Rivière-du-Loup ont pu bénéficier d'un achalandage accru, notamment les hôteliers et les restaurateurs.

On peut dire aujourd'hui qu'une traverse privée a suppléé aux difficultés d'une traverse publique. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup

Les véhicules montent à bord du Trans-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Ceux qui ont emprunté le Trans-Saint-Laurent pour son dernier voyage de la saison ont pu profiter d'une traversée tout en douceur en raison d'une météo favorable à la navigation.

Un homme du Saguenay-Lac-Saint-Jean était ravi de pouvoir monter à bord pour traverser le fleuve. C'est la meilleure option! On retombe à Saint-Siméon. Après ça on s'en va dans le Bas-Saguenay, puis c'est plus rapide pour nous autres , a-t-il souligné.

Traverse hivernale

L'espoir d'une traverse hivernale entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon est encore vivant et s'est retrouvé dans l'actualité en 2019 avec l'achat du Saaremaa par la Société des traversiers du Québec.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup croit que le ministre des Transports, François Bonnardel, est sensible aux préoccupations des citoyens de l'Est-du-Québec, mais Michel Lagacé n'accorde pas sa pleine confiance à la Société des Traversiers du Québec.

L'Apollo, ça a vraiment été la cerise sur le sundae. Ensuite, le Saaremaa, on voit qu'il n'est pas capable d'affronter les conditions du fleuve dans le coin de Matane-Baie-Comeau , dit-il.

Pour ces raisons, Michel Lagacé est d'avis que la compagnie Clarke, gestionnaire de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, est la mieux placée pour offrir le service.

Le préfet estime par ailleurs que le Saaremaa n'est pas adapté aux conditions météorologiques qu'impose le Fleuve Saint-Laurent dans ce secteur.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil