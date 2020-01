Deux policiers de Victoria aident à arrêter un agresseur à Hawaï

Les agents Hayley Swann et Brent Keddell faisaient leur jogging matinal, à Kona, le 20 décembre, lorsqu'ils ont entendu des appels à l'aide, selon ce qu'a relaté le chef du Service de police de Victoria (VICPD) Del Manak.

Le duo a instinctivement accouru vers la provenance des cris, a poursuivi le chef Manak en entrevue à La Presse canadienne jeudi.

Les agents ont alors aperçu deux femmes suivies et agressées par un homme, selon un communiqué du VICPD. L'une d'entre elles avait visiblement été blessée.

L'agente Hayley Swann, spécialisée dans les dossiers de violence conjugale, est demeurée avec les deux femmes pour les rassurer, a relaté le chef Del Manak.

Pendant ce temps, l'agent Brent Keddell a retenu le suspect tout en demandant à un témoin de communiquer avec le 911.

Ni les victimes ni le suspect ne savaient que les deux touristes s'étant interposés étaient des policiers en vacances, a assuré leur patron Del Manak.

Des patrouilleurs américains sont rapidement arrivés sur place pour procéder à l'arrestation du suspect. Les deux femmes ont reçu des soins pour des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger.

Toujours selon le chef Del Manak, le suspect était recherché pour de nombreuses affaires, dont une d'incendie criminel. Des chefs d'accusation de kidnapping et d'agression sexuelle se sont ajoutés à son dossier.

Avant leur retour au pays, les deux agents canadiens ont assisté à une audience préliminaire au tribunal de Kona, la veille de Noël. Ils ont alors pu fournir un témoignage crucial à la cour.

« Ce sont deux de nos agents les plus humbles, bons et bienveillants », a décrit le Chef Del Manak en se disant fier et reconnaissant de la réaction de ses policiers.

Hayley Swann cumule 25 années d'ancienneté en tant que policière, alors que Brent Keddell compte environ 15 ans d'expérience.