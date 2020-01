Deuxième cas d’hépatite A confirmé à Sudbury alors qu’une campagne de vaccination commence

À la suite d'un deuxième cas d'hépatite A signalé chez un préposé à la manutention des aliments, Santé publique Sudbury et districts étend son avis communautaire aux clients du Real Canadian Superstore, à Sudbury.

Toute personne qui a consommé de la viande de charcuterie ou du fromage au magasin entre le 27 novembre 2019 et le 2 janvier 2020 pourrait être à risque d'infection par l'hépatite A. De plus, tout aliment de ce type qui a été acheté pendant cette période devrait être jeté ou retourné au point de vente, et ne devrait pas être consommé.

Un deuxième cas qui appelle à une attention accrue

Cet avis prolonge jusqu'au 2 janvier l'avis original qui était jusqu'au 16 décembre. Le deuxième cas d'hépatite A a été signalé à la Santé publique le 1er janvier 2020.

Ce deuxième cas d'hépatite A concerne un employé qui travaillait au rayon de la charcuterie du Real Canadian Superstore. Le service de santé publique a fait rapport sur le premier cas le 16 décembre 2019. Selon les renseignements obtenus à ce jour, les deux cas ne concernaient que des aliments d’épicerie fine et ne concernaient pas d'autres aliments dans le magasin.

La Dre Ariella Zbar, médecin hygiéniste adjointe de Santé publique Sudbury et districts, a conseillé dans un communiqué jeudi soir que toute personne qui a consommé les aliments touchés achetés du 27 novembre au 2 janvier devrait surveiller sa santé et, si elle a consommé ces aliments au cours des 14 derniers jours, elle devrait se faire vacciner . Elle précise que les personnes qui ont déjà reçu leur vaccin n'ont pas besoin d'être revaccinées.

La Santé publique travaille en étroite collaboration avec les exploitants et les travailleurs des magasins, et tout aliment qui aurait pu être à risque a été retiré de la vente , a ajouté Stacey Laforest, directrice de la Division de la protection de la santé à Santé publique Sudbury et districts.

Quand et où se faire vacciner : Des cliniques de vaccination gratuite seront installées au bureau principal de Santé publique Sudbury et districts, au 1300, rue Paris, à Sudbury. Les résidents peuvent s'y présenter sans rendez-vous, et auront le choix sur trois jours : Le vendredi 3 janvier, de 9 h à 20 h

Le samedi 4 janvier, de 9 h à 16 h

Le dimanche 5 janvier, de 9 h à 16 h

Le communiqué rappelle que les symptômes courants de l'hépatite A comprennent la fièvre, des douleurs ou des malaises à l'estomac, des urines foncées, des nausées et des vomissements, la diarrhée, la fatigue, la perte d'appétit, des selles couleur argile ou cendre, et la jaunisse (un jaunissement de la peau et du blanc des yeux).