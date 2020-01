Une fusillade la veille du Nouvel An fait une victime de 17 ans

L'adolescent a été tué quelques minutes avant minuit dans un quartier résidentiel de Brampton.

Le Dufferin-Peel Catholic District School Board (DPCDSB) a confirmé son identité jeudi et a déclaré qu'il fournirait des ressources et du soutien aux camarades de classe de la victime lorsque les cours reprendront la semaine prochaine.

Les membres de l'équipe d'intervention en cas d'événements tragiques (EITP) du DPCDSB, l'aumônier de l'école, le travailleur auprès des enfants et des jeunes et d'autres membres du personnel seront sur place le lundi 6 janvier pour offrir du soutien aux élèves et au personnel. De plus, les élèves et le personnel prieront pour Jordan et sa famille , a déclaré le conseil dans un communiqué.

L'équipe de football de l'école a également décrit Jordan Henry comme un jeune homme dévoué avec une solide éthique de travail.

Selon la police, des suspects ont été vus s'enfuyant de la zone après la fusillade, mais les enquêteurs n'ont encore identifié personne en relation avec le meurtre.

Jordan Henry était la 31e victime d'homicide de la région de Peel en 2019.