Penser à l'art dans le projet de tramway

Environ 30 millions de dollars devront être consacrés à la culture et aux oeuvres d'art dans le cadre du projet d'environ 3 milliards de dollars en vertu de la règle du 1 %.

« On aimerait ça peut-être aller plus loin que la traditionnelle statue et voir comment on peut impliquer les gens à participer dans l'implantation de ces oeuvres d'art-là », explique la conseillère municipale Alicia Despins, responsable du dossier culturel à la Ville de Québec.

La Ville entend présenter plus de détails sur son projet culturel au cours de l'année 2020.