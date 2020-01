Huit nouveaux membres intronisés au Temple de la renommée du hockey

Six d'entre eux étaient présents pour l'occasion.

Le premier intronisé n'est pas une personne, mais une équipe tout entière, celle des Native Sons de Lethbridge, championne des Jeux d'hiver du Canada en 1975.

Parmi les autres intronisés, deux sont des joueurs qui ont soulevé la Coupe Stanley : Randy Gregg l'a remporté cinq fois avec les Oilers d'Edmonton et Jamie Macoun l'a remporté deux fois, la première avec les Flames de Calgary, et la deuxième avec les Red Wings de Détroit. Il a également remporté deux médailles d'argent aux championnats du monde de hockey.

Le temple de la renommée honore également :

Bill Bucyk, arbitre reconnu

Bob Clark, tout premier ministre provincial de la jeunesse et personnage majeur du hockey junior

John Davidson, gardien de but dans la Ligue nationale de hockey (LNH), aujourd'hui président des New York Rangers

Ken Hitchcock, ex-entraîneur des Oilers et trois fois médaillé d'or pour le Canada aux Jeux olympiques

La huitième intronisée est Cassie Campbell-Pascall, capitaine de l'équipe nationale féminine de hockey au début des années 2000. Elle a à son palmarès deux médailles d'or olympiques et six titres de championne du monde. Elle s'est dite honorée et fière d'avoir participé au développement du hockey féminin.

Les lauréats de 2020 seront reconnus lors du gala de remise des prix de l'Alberta Hockey Hall of Fame (AHHF) le dimanche 19 juillet à Canmore.

Avec les informations d’Émilie Vast