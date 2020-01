U-Haul International ne veut plus de fumeurs de tabac

U-Haul International Inc. a annoncé qu'elle arrêtera bientôt d’embaucher des personnes consommant de la nicotine. Cela inclut les consommateurs de cigarettes électroniques et les vapoteurs. Les personnes engagées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure ne seront pas affectées.

Selon le journal Arizona Republic, l’entreprise de location de matériel de déménagement et d'entreposage a approuvé la nouvelle mesure qui entrera en vigueur en février dans 21 États américains où il est légal d'avoir une telle politique d'embauche.

Les 21 États américains concernés par la nouvelle mesure : l’Alabama

l’Alaska

l’Arizona

l’Arkansas

le Delaware

la Floride

la Géorgie

Hawaï

l’Idaho

l’Iowa

le Kansas

le Maryland

le Massachusetts

le Michigan

le Nebraska

la Pennsylvanie

le Texas

l’Utah

le Vermont

la Virginie

l’État de Washington

Il est également légal pour les employeurs dans 17 États de réaliser des tests de dépistage de nicotine, selon des représentants de l’entreprise, qui n’ont cependant pas précisé si U-Haul réaliserait de tels tests.

Une culture d'entreprise plus saine

L'entreprise a déclaré espérer que la nouvelle politique d'embauche contribuera à créer une culture d'entreprise plus saine.

La nouvelle politique mettra l'accent sur la santé des membres de l'équipe et des employés, tout en réduisant les coûts des soins de santé, selon les représentants de l'entreprise.

Les dirigeants encouragent les employés à ne pas consommer de nicotine en les dispensant de payer des frais de bien-être.

La société n'exige pas des fumeurs qu'ils paient une prime d'assurance maladie, a indiqué l’Arizona Republic.

L'entreprise a déclaré avoir fait des progrès pour encourager la santé et le bien-être, notamment en inaugurant un nouveau centre de conférence et de conditionnement physique en Arizona et en mettant en place divers programmes de conditionnement physique et de bien-être pour les employés.

Certains hôpitaux et d'autres entreprises dans le domaine de la santé ont déjà mis en œuvre des politiques d'embauche sans nicotine, ont indiqué des responsables de U-Haul.

Ils prennent aussi en exemple Alaska Airlines qui a adopté, depuis 1985, une politique visant à réduire les coûts médicaux et les conséquences sur la santé.

U-Haul emploie environ 4000 personnes en Arizona, où se trouve son siège social, et 30 000 à travers les États-Unis et le Canada.