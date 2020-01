Le vapotage cause une première maladie grave en Alberta

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a confirmé qu’une personne est tombée gravement malade à cause du vapotage cet hiver. C’est le 15e cas répertorié au Canada depuis septembre et le 1er en Alberta.

La personne qui a été touchée est un adulte. Elle se rétablit présentement chez elle après avoir été hospitalisée. Les autorités ne révéleront pas son identité ni son genre pour protéger sa vie privée.

Selon la Dre Hinshaw, la personne touchée a commencé à souffrir d’essoufflement et de toux au début du mois de décembre. Les symptômes ont progressé rapidement jusqu’à son hospitalisation­.

La médecin explique que cette personne utilisait des produits de vapotage à base de nicotine qui sont vendus au Canada et que les experts ont éliminé toutes les autres causes possibles de ces symptômes.

« Le vapotage comporte des risques à court et à long terme [...Il faut que les gens qui vapotent soient conscients qu’ils s’y exposent », dit-elle.

La maladie liée au vapotage est encore mal comprise. Elle se caractérise cependant par une inflammation pulmonaire aiguë et « à grande échelle » qui se présente très rarement chez les fumeurs de cigarettes. Les experts y associent notamment de l’essoufflement, de la toux, des douleurs à l'abdomen et à la poitrine, de la fièvre et, parfois, des vomissements et de la diarrhée.

Les médecins canadiens doivent déclarer tous les cas de maladie respiratoire liés au vapotage à l’agence fédérale de santé publique depuis le mois de septembre.

Plus d’un millier de cas ont été répertoriés aux États-Unis, dont au moins 18 décès.

« Les autorités continuent de surveiller la situation de près en Alberta », a indiqué le ministre de la Santé de l’Alberta, Tyler Shandro, sur Twitter.

Ce dernier a ajouté qu’un comité chargé d’étudier de possibles modifications à la Loi sur la réduction du tabagisme devrait produire un rapport final prochainement. « Nous nous attendons à pouvoir déposer une nouvelle loi au printemps en nous basant sur ses conclusions », a-t-il écrit dans un gazouillis.