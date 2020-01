Un détenu s’évade à La Ronge

John Riley Sanderson, un homme de 32 ans, était escorté entre le palais de justice et un véhicule lorsqu’il s’est libéré de ses menottes et s’est enfui à pied jeudi vers midi, selon la Gendarmerie royale du Canada partie à sa recherche à La Ronge, en Saskatchewan.

Les policiers croient qu'il se trouve toujours dans les environs de La Ronge et demandent l’aide du public afin de le retrouver.

Le détenu mesure 1,73 m, pèse environ 77 kg et a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Il a quelques tatouages visibles, dont : LA sous l’œil gauche, « Mary Rose » sur le côté gauche du cou, « Veronica » sur le côté droit du cou et d’autres tatouages sur ses bras.

Lors de son évasion, il portait des vêtements des services correctionnels, soit des pantalons verts, un chandail gris et une veste à carreaux bleus et blancs et portant clairement la mention PACC sur le dos.

Les policiers précisent que l'individu a des antécédents d’infractions violentes et ne doit pas être abordé.

La GRC de Prince Albert et les Services cynophiles de Prince Albert continuent leurs recherches pour retrouver Sanderson.

La police demande au public de composer le 911 s'il a des renseignements sur les allées et venues de John Sanderson. Il est également possible d'apporter des informations anonymement en contactant Échec au crime.