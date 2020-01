Les 67 établissent une nouvelle marque avec une 15e victoire de suite

Jack Quinn a mené l’attaque des 67 avec un tour du chapeau, alors que Marco Rossi a inscrit un but et deux mentions d’aides dans la victoire.

C’est sur qu’on est contents d’avoir pu accomplir ça et on est contents de l’avoir fait avec ce groupe de gars là , a affirmé Alec Bélanger, défenseur des 67.

L'ancienne marque de 14 victoires consécutives en saison régulière avait été établie en 1972-73, puis répétée lors de la saison 1998-99.

L’an dernier, les 67 avaient remporté 14 victoires de suite en séries éliminatoires, avant de subir 4 défaites consécutives contre le Storm de Guelph en finale de la Ligue junior de l’Ontario (OHL).

De nombreux joueurs qui étaient avec l’équipe en finale l’an dernier sont de retour avec les 67 cette saison et compte bien faire oublier cette élimination en remportant le championnat.

On voit que même si une équipe est forte et a beaucoup de talent, si tu prends une journée off, ça peut tout changer, comme c’est arrivé l’année passée , a souligné Bélanger en entrevue à Sur le vif. On a une équipe aussi forte que l’année passée; on va essayer de finir cette année avec le championnat.

L’exploit de remporter 15 victoires de suite est d’autant plus impressionnant considérant le fait que l’entraîneur-chef André Tourigny et le défenseur étoile Kevin Bahl sont en ce moment en République tchèque pour représenter le Canada au Championnat mondial de hockey junior.

Les 67 d’Ottawa occupent le premier rang du classement général de l' OHLLigue junior de l’Ontario , trois points devant les Petes de Peterborough. Ottawa a cependant deux matchs en main sur Peterborough.

Avec les informations de Kim Vallière