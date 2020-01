La valeur du marché immobilier toujours en baisse à Calgary et à Edmonton

Pour la deuxième année consécutive, les deux plus grandes villes de la province voient la valeur de leurs propriétés baisser dans un contexte où l’économie peine encore à se redresser.

Cette année, la Ville de Calgary a évalué près de 544 000 propriétés résidentielles en tenant compte du marché immobilier au 1er juillet 2019. Pour 2020, la valeur totale de l’évaluation foncière à Calgary a baissé de 5 milliards de dollars, par rapport à 2019. Elle atteint ainsi 301 milliards de dollars.

La valeur des propriétés unifamiliales et des copropriétés a baissé de 4 % cette année.

En effet, la valeur d'une maison individuelle de taille moyenne est d'environ 455 000 $, soit une baisse de 25 000 $ par rapport à 2019.

Selon Nelson Karpa, le répartiteur municipal de Calgary, 96 % des propriétaires verront leurs impôts varier de plus ou moins 10 % par rapport à l'an dernier.

La valeur des résidences qui ont un prix élevé a plus baissé que la valeur des résidences dont le prix est plus modeste. Nelson Karpa, répartiteur municipal à Calgary

Les biens immobiliers non résidentiels ont quant à eux vu leur valeur totale augmenter de 2 %. La valeur des bureaux a augmenté de 1 %. Selon Nelson Karpa, cette tendance, bien qu’elle commence à peine, montre le retour d’une certaine confiance dans ce marché.

Jeudi matin, la Ville a mis en ligne le site assessmentsearch.calgary.ca  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), un outil qui donne aux propriétaires de nombreux détails sur le marché immobilier. La Ville encourage aussi les habitants à s'inscrire afin de recevoir leur avis d'évaluation en ligne. Pour chaque personne inscrite, Calgary économise 2 $.

Baisses pour le résidentiel et le non-résidentiel à Edmonton

Catte Watt, évaluatrice municipale à Edmonton, affirme que la valeur des biens immobiliers est en baisse à cause d'un marché au ralenti. Photo : Radio-Canada

À Edmonton, où 408 000 propriétés résidentielles et non résidentielles ont été évaluées, la valeur totale de l’évaluation foncière est de 195 milliards de dollars, soit une baisse de 0,1 % par rapport à 2019. Les résidences ont perdu en moyenne 2,7 % de leur valeur en un an.

La valeur d'une maison individuelle de taille moyenne est passée de 399 500 $ en 2019 à 387 000 $ cette année.

Le quartier de Ramsay Heights est celui dont la valeur foncière a le plus augmenté (+4 %), alors que le quartier McQueen connaît la dévaluation la plus importante (-11,5 %).

On voit vraiment que le marché immobilier fonctionne au ralenti : c’est plus difficile de vendre son bien immobilier, et sa valeur décroît. Cate Watt, répartitrice municipale à Edmonton

En ce qui concerne les biens immobiliers non résidentiels, la valeur décroît de 2,9 points par rapport à l’année précédente.

Les Edmontoniens peuvent se rendre sur le site edmonton.ca/assessment  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour obtenir plus d’information.

Les habitants des deux principales villes de la province ont jusqu'au 10 mars pour contester l’évaluation de leur propriété. Ils recevront leur avis d'impôt foncier au mois de mai et auront jusqu’à la fin du mois de juin pour s’en acquitter.

Les répartiteurs municipaux des deux villes sont formels : la baisse de la valeur d'un bien immobilier ne signifie cependant pas que le propriétaire paiera moins d'impôts fonciers sur celui-ci.