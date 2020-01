Un nouveau système de détection des avalanches pour le secteur du Col-Rogers

Pour la première fois cet hiver, le plus grand système de détection d'avalanches au monde sera utilisé dans le parc national des Glaciers en Colombie-Britannique pour mieux assurer la sécurité sur la Route transcanadienne à la hauteur du Col-Rogers située environ 160 km à l'ouest de la frontière albertaine.

Depuis deux ans, Parcs Canada s’affaire à installer ce nouveau système de détection des avalanches et c’est finalement cet hiver qu’il entrera en fonction.

« C’est une nette amélioration en matière de sécurité. Si une avalanche imprévisible survient, nous recevrons immédiatement une alerte et nous pourrons poser des gestes », explique Jeffrey Goodrich, coordinateur des opérations avalanche à Parcs Canada.

La présence de cette nouvelle technologie dans la région du Col-Rogers est stratégique. À cet endroit, les avalanches sont nombreuses et relativement proches de la route transcanadienne.

Cet outil de détection préviendra les accidents et les perturbations sur le tronçon de la Transcanadienne longeant les montagnes et sur lequel il y a, d’ailleurs, plus de 130 endroits où des avalanches peuvent atteindre la route, selon Parcs Canada.

Les avalanches dans ce secteur peuvent causer la fermeture de la route pendant plusieurs jours tous les ans, souligne Shelley Bird, porte-parole pour Parcs Canada. L’agence gouvernementale espère que le nouveau système puisse réduire le nombre de jours où le passage est bloqué grâce aux alertes qui leur permettront d’enlever la neige plus rapidement.

« Ce n’est pas juste une route qui connecte le Canada d’une côte à l’autre, c’est une route importante pour le bien de notre économie », soutient la porte-parole.

Le Col-Rogers et la Transcanadienne constituent le corridor ferroviaire et routier le plus achalandé vers la côte du Pacifique

Une nouvelle technologie

Trois détecteurs radars et treize capteurs à infrasons de la taille d’un tableau électrique sont placés haut en montagne dans le parc national des Glaciers. Le système qui a coûté trois millions de dollars est programmé pour envoyer des alertes à Parcs Canada dès les premiers signes d'avalanche.

« Pendant la noirceur et lors de tempêtes, c’est difficile d’analyser les activités d'avalanches, explique Jeff Goodrich. Avec le nouveau système de détection, nous saurons où les avalanches ont lieu. »

Les capteurs sentiront la vibration émise par une avalanche dès son déclanchement.

Avec les informations de Bob Keating