Après plusieurs mois de tournage, le duo promet une saison bien remplie.

On s'amuse beaucoup. On a fait quelques voyages. On a des jeunes qui participent de partout au pays, un blogueur de Whitehorse au Yukon, des vox pop en Acadie et des invités spéciaux , se réjouit Émanuel Dubbeldam. Il explique que la formule de l'émission a complètement été repensée afin de l'adapter à la nouvelle dynamique d'animateurs.

On dépasse les frontières et ça rejoint le thème : sans limite. Mélissa Cassista, animatrice de ONIVA!

D'autres nouveautés

Le duo a notamment converti le segment Bouffe TV en B. TV , et y partage certaines recettes de cuisine et des astuces simples.

Autre nouveauté, les recettes présentées à l'émission se retrouveront chaque semaine sur les comptes Instagram des régions de l’Ouest.

Les concours d’ONIVA! ainsi que le tirage pour un grand prix mensuel sont également de retour.