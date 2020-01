Hausse des surdoses d’opioïdes après la fermeture d’usines automobiles

Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont publié une étude dans le journal médical JAMA Internal Medicine, en évaluant le nombre de décès liés aux opioïdes et celui des fermetures d’usines automobiles depuis l'an 2000.

Environ cinq ans après la fermeture d’une usine, le taux de mortalité par surdose d’opioïdes –sur 100 000 personnes – était 85 % plus élevé que ce qui était anticipé sans la fermeture. Dr Atheendar Venkataramani, auteur principal de l'étude

Les jeunes hommes blancs non hispaniques semblent être les plus touchés. Parmi ceux qui avaient entre 18 et 34 ans, 20 sont morts sur une population de 100 000 personnes, tandis que le taux était de 13 pour 100 000 pour les hommes blancs âgés de 35 à 64 ans.

L’auteur principal de l'étude met toutefois en garde sur ses limites. En effet, Atheendar Venkataramani précise qu'il ne s'agit pas d'une étude clinique et qu'elle ne prouve donc pas de manière formelle que les fermetures d’usines automobiles causent l'augmentation de surdoses d'opioïdes mortelles qui a pu être observée.

Il explique cependant que son équipe a réalisé des tests pour voir si d’autres facteurs auraient pu influencer cette tendance. Nous n’avons observé rien d’autre qui aurait pu survenir au même moment , dit-il.

Même chose au Canada?

Quant à la possibilité d’un phénomène semblable en Ontario à la suite des fermetures à Oshawa et bientôt à Windsor, le chercheur tient à rappeler que l'étude se concentre sur des fermetures survenant entre 2002 et 2009, une période où il y avait moins de sensibilisation à la crise des opioïdes aux États-Unis .

À l’heure actuelle [...], où nous sommes plus proactifs dans le dépistage des troubles liés à la consommation de substances, et plus responsables quant aux pratiques de prescription, [il est possible] que les fermetures d’usines n’aient pas le même effet que celui observé au cours des 20 dernières années , conclut le Dr Venkataramani.

Selon des données de Santé publique Ontario, 38 des 152 personnes s’étant rendues aux urgences à Windsor pour cause d’intoxication aux opioïdes sont mortes lors des six premiers mois de 2019. En 2018, 48 personnes sont mortes de causes liées aux opioïdes dans la région de Windsor-Essex.