Baisse des cotes d'écoute pour le Bye bye 2019

L'émission de fin d'année Bye bye 2019 n'a pas battu le record de cotes d'écoute en direct de l'an dernier . C'est plutôt une baisse qui est enregistrée avec 2 956 000 téléspectateurs et télespectatrices lors de sa diffusion en direct, selon les données préliminaires recueillies par Numeris.

En 2017 et en 2018, le Bye bye avait franchi la barre des 3 millions de téléspectateurs en direct ( 3 349 000 en 2018 et 3 037 000 en 2017) alors qu'en 2016 le chiffre était légèrement inférieur à 3 millions.

Ces chiffres correspondent à 88 % des parts de marché par rapport à 87 % en 2018.

Les données confirmées, qui seront dévoilées ultérieurement, vont inclure la rediffusion du 1er janvier.

À l'année prochaine en hausse

Des autres émissions du 31 décembre diffusées sur ICI Radio-Canada Télé, À l'année prochaine est la seule dont les cotes d'écoute augmentent. À l'année prochaine a été regardée par 1 336 000 personnes comparativement à 1 182 000 en 2018 et à 1 017 000 en 2017.

Dominic Paquet et Philippe Laguë. Photo : Radio-Canada

En direct de l'univers, animée par France Beaudoin, a vu son audience passer de 1 297 000 l'an dernier à 1 256 000 cette année. En 2017, 1 033 000 personnes avaient regardé l'émission.

Rémi-Pierre Paquin, Magalie Lépine-Blondeau et Alex Perron sur le plateau d'« En direct de l'univers, spéciale du jour de l'An » Photo : Attractions images

Quant à Infoman et aux Coulisses du Bye bye, elles ont rassemblé devant le petit écran respectivement 1 960 000 et 1 121 000 téléspectateurs et téléspectatrices.

Infoman avait recueilli des cotes d'écoute de 1 989 000 personnes en 2018 et 2 047 000 en 2017.

En 2018, 1 559 000 personnes avaient regardé Les coulisses du Bye bye en direct, comparativement à 1 134 000 en 2017.