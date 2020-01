Les arénas de l'Île-du-Prince-Édouard sont-ils sécuritaires?

Malgré tout, pas question pour les joueurs de hockey d'avoir peur. Je me sens tout à fait à l'aise de jouer ici. C'est très sécuritaire, sinon la Ville ne laisserait personne jouer ici , affirme Peter Mullins, hockeyeur dans une ligue de garage.

Darcy Bell, un autre joueur, va plus loin : Je me sens bien ici. Les patinoires sont inspectées, alors il n'y a aucun risque.

À Charlottetown, les arénas Cody Bancks et Simmons ont été construits dans les années 1970. Malgré des rénovations, les deux patinoires de la capitale insulaire sont aujourd'hui en fin de vie.

Des joueurs comme Darcy Bell jouent régulièrement à cet endroit. Il aimerait que la Ville construise de nouvelles installations. Il y a beaucoup de patinoires qui auraient besoin d'être améliorées ou remplacées. C'est une question de sécurité , dit-il.

Le maire de Charlottetown est bien au courant de cette situation. Avant son élection à la mairie, Philip Brown avait promis de trouver une solution pour les arénas Cody Banks et Simmons.

Aujourd'hui, il assure qu'une solution sera annoncée cette année.

Il faut avoir un plan pour remplacer Cody Banks et Simmons. Il faut trouver l'argent afin de prévoir un plan d'action pour fermer les deux vieux arénas. Il faut les remplacer par un nouveau centre sportif où il y aura deux ou trois patinoires. J'aimerais qu'il soit construit dans le nord de la ville de Charlottetown, de l'autre côté de la voie de contournement.

Le maire souhaite que le projet soit entrepris en 2020. L'objectif est de voir le complexe terminé et opérationnel avant les prochains Jeux d'hiver du Canada qui auront lieu en 2023.

Philip Brown, le maire de Charlottetown, veut construire un nouveau centre sportif afin de remplacer les deux arénas du centre-ville, Cody Banks et Simmons.

À O'Leary, dans la région de Prince-Ouest, le centre sportif n'a pas été rénové depuis 1992 et la venue des Flyers de Philadelphie pour un camp d'entraînement. Les responsables du site lanceront d'importants travaux de rénovation au printemps.

D'ici là, Jeff Ellsworth, le gérant, veut rassurer les utilisateurs. L'aréna est sécuritaire pour tout le monde, car nous faisons régulièrement des contrôles , assure-t-il.

Ces notions de sécurité et de contrôle sont aussi prises au sérieux pas le gouvernement provincial. Selon le gérant de l'aréna d'O'Leary, la province multiplie les inspections en tout genre. Au moindre problème, ils nous ordonnent de faire les réparations au plus vite , déclare M. Ellsworth.

C'est la même chose au centre récréatif Évangéline. L'aréna qui a été construit après l'incendie et qui a ouvert ses portes en 2011 est comme neuf.

Joël Bernard, son gérant, explique que les contrôles de la province sont réguliers.

On fait tester les alarmes de feu, les extincteurs, les détecteurs. Notre système de réfrigération pour faire la glace est testé chaque année. Même chose pour la Zamboni. On fait aussi des tests pour la qualité de l'air et le monoxyde de carbone tous les ans.

Joël Bernard, gérant du centre récréatif Évangéline