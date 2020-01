Une chienne se fait tirer dessus par des inconnus, mais survit à ses blessures

Josh Kuchenbrand travaillait dans sa boutique lorsqu’il a entendu la détonation. Aussitôt dehors, il a repéré un camion et pense que la personne impliquée était à l’intérieur. Il n’a cependant pas réussi à rattraper le véhicule et a découvert à son retour que sa chienne Busy avait disparu, en laissant des traces de sang derrière elle.

24 heures de recherche

Après environ 24 heures de recherche, les propriétaires de l'animal, M. Kuchenbrand et sa compagne Mandy Ferner, ont retrouvé la chienne blessée et l'ont emmenée à l’Hôpital pour animaux Battlefords pour une intervention chirurgicale.

Le couple est bouleversé par cet acte gratuit.

Busy n’est pas qu’un animal de compagnie très aimé. Elle aide aussi Josh à s’occuper du bétail et des cochons, donc c’est très bouleversant. Mandy Ferner

Sur Facebook, Mme Ferner annonce que son compagnon compte proposer une récompense en espèce à quiconque pourra lui fournir des renseignements sur les auteurs du méfait. C'était un acte très malveillant, pour lequel il n’y a aucune excuse, raconte Josh Kuchenbrand [...] Il est impossible de confondre Busy avec un coyote, un bouvier australien est un très petit chien .

Une collecte de fonds

En ce début 2020, les nouvelles s’annoncent toutefois plus encourageantes. Une collecte de fonds a été mise sur pied pour couvrir les frais de l'intervention chirurgicale. Plus de 2500 $ ont été récoltés en quatre jours, pour les 1500 $ espérés. Aujourd’hui, l'état de santé de Busy est incertain, mais il y a tout de même de l'amélioration. D'après Josh Kuchenbrand, l'arme avec laquelle on a tiré sur la chienne est une carabine de gros calibre, ce qui explique les blessures importantes de l'animal.

Nous ne savons pas encore comment va évoluer sa santé, nous nous préparons au pire, mais nous sommes tellement reconnaissants qu’elle soit en vie , explique Mandy Ferner.

La Gendarmerie royale du Canada a lancé une enquête.