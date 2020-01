Un premier personnage transgenre dans un film de Marvel

« Très bientôt. Dans le film que nous tournons actuellement », a-t-il répondu à la question d’un fan qui demandait s’il était prévu que des personnages LGBTQ fassent leur entrée dans l’univers de Marvel, en particulier les transgenres.

Ce n’est pas la première fois qu’on parle d’un possible premier personnage transgenre dans les films de Marvel. En juillet dernier, le site Geeks WorldWide avançait que Marvel cherchait une actrice transgenre pour prendre le costume de Jessica la première super héroïne transgenre.

Un personnage transgenre a fait son apparition en 2015 dans la bande dessinée Angela: Asgard's Assassin #1 sous le nom de Sera.

Par ailleurs, un personnage du 25e film de l’univers cinématographique de Marvel, The Eternals, sera gai. Un autre personnage sera sourd. Un premier superhéros asiatique sera aussi en vedette dans le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui devrait sortir en 2020 ou 2021.