Les souhaits des Franco-Ontariens du Nord pour 2020

L’année 2019 est terminée et le début de la nouvelle année, c’est l’occasion de prendre quelques bonnes habitudes de vie. Quelles sont vos résolutions 2020? Voyager, accomplir ses rêves, perdre du poids? Voici les réponses de quelques Franco-Ontariens du Nord de la province.

Deux Kapuskois souhaitent réaliser leurs rêves en 2020. L'un souhaite compléter un tour du monde, tandis que l'autre veut terminer ses études.

Pour 2020, j’aimerais bien finir d’apprendre l’allemand et de revenir à temps pour 2021, comme je vais faire voyager la majeure partie de l’année. Jesse Fillion

Jesse Fillion pourra peut-être compter sur Christian Isabelle pour l'aider à se déplacer dans un avenir rapproché. Ma seule résolution serait de terminer mes études comme pilote d’avion et de voyager les Franco-ontariens à travers le monde , raconte l'étudiant de 21 ans.

Christian Isabelle souhaite aussi que les Canadiens de Montréal remporte la Coupe Stanley pendant la prochaine décennie. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La remise en forme au cœur des priorités

Sur les pistes de ski, la santé pour 2020 était au cœur des discussions. Pour la nouvelle année, j’aimerais faire plus d’activité physique comme du ski ou aller au gym un peu plus , dit Roxanne Pépin en enfilant son manteau et ses lunettes de ski.

L’anglophone Paul Charette a sorti son meilleur français pour dire qu’il aimerait perdre du poids.

Mon révolution...résolution...c’est de perdre a few livres… Jusqu’à décembre, je veux perdre 20 livres. Paul Charette

Paul Charette souhaite être en meilleure forme d'ici décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot